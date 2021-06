Leitos particulares têm a menor ocupação da pandemia

Um novo boletim do Sindheleste, que representa os hospitais particulares da região, informou hoje (29) que Niterói apresentou a menor taxa de ocupação de leitos clínicos particulares. A situação de melhora acontece três meses depois de um super feriadão decretado para conter o avanço da contaminação do coronavírus na cidade, que estava deixando mais de 90% dos leitos ocupados. Nos dados divulgados pelo Sindhleste, a cidade começa a semana com apenas 18% dos leitos clínicos ocupados.

Além dos quartos, os leitos de UTI também tiveram uma pequena queda, quando comparados com a semana passada quando estavam em 37% de ocupação. No boletim divulgado hoje (29) a ocupação das UTIs particulares está em 34%., que é a menor desde março deste ano.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, quando a cidade começou a registrar um alto número de pessoas infectadas precisando de internação, somente no dia 7 de setembro que foi registrada essa mesma porcentagem de ocupação. Depois disso, a taxa só aumentou.

De acordo Sindhleste, São Gonçalo segue mesma tendência de Niterói e está em queda na ocupação dos leitos. O município tem atualmente 18% dos leitos clínicos e 40% dos de UTI ocupados.