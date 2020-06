Leitos do Hospital de Campanha começam a funcionar no Darcy Vargas

Os 20 leitos para tratamento dos pacientes de Rio Bonito com coronavírus, que foram transferidos do Hospital de Campanha para o Hospital Regional Darcy Vargas, começam a funcionar nesta segunda-feira (29), segundo o presidente da unidade, José de Aguiar Borges, o Kaki. A vistoria das obras de adequação do local, foi feita na tarde da última quarta-feira (24), pela secretária de Saúde, Ana Célia D’Ávila, quando também foi feito um empréstimo pela Prefeitura, de uma ambulância para ajudar, principalmente na transferência dos pacientes com coronavírus. Na mesma oportunidade, a Secretaria de Saúde atendeu a um pedido do HRDV, e reenviou cinco respiradores modelo Inter 5, que serão usados no tratamento do Covid-19 em pacientes que ficarão nos leitos do hospital de campanha. Além dos respiradores, também foram cedidos um carrinho de parada, seis monitores cardíacos, um foco cirúrgico de solo móvel e uma mesa cirúrgica mecânica.

Segundo o presidente da unidade, Kaki, o pedido foi feito com a intenção de usar esses respiradores em pacientes no início do tratamento da doença, em casos menos graves.

“Foi pedido uma complementação pois pegamos mais 20 leitos, e como esses leitos vão ser ocupados por pessoas de leve contato do vírus (menos graves), esses ventiladores, para o início do tratamento, servem, depois, se a pessoa não melhorar, faremos a transferência para a UTI, onde há outros respiradores”, explicou o presidente do HRDV.

Já sobre a ambulância que foi entregue, Kaki se disse aliviado em receber o veículo, “Temos uma ambulância com 20 anos de uso, a chegada dessa nova ambulância está sendo um alívio, inclusive para o transporte dos pacientes com covid. Isso era o que a gente estava mais ansioso pra receber”, disse Kaki.

De acordo com a secretária de Saúde, Ana Célia D’Ávila, “é um ganho para o município. São mais leitos que vamos poder ofertar melhorando a qualidade da assistência aos pacientes que por ventura tiverem a covid-19. Essa era a estratégia da Secretaria de Saúde, a gente ter essa oferta, pois nós sabemos que infelizmente o povo não vem contribuindo, estão indo para rua desnecessariamente”.

Ela ainda faz uma análise e um apelo.

“As pessoas precisam continuar a se prevenir, ir para rua quando for realmente necessário, e poupar as crianças e idosos. O que estamos vendo são famílias inteiras na rua. Esse não é o momento de ir para rua. O que falta é a consciência de que nós ainda estamos atravessando uma pandemia, ainda há necessidade de cuidados que devemos tomar. O isolamento ainda se faz necessário”, disse.

Também estavam presentes na vistoria, os vereadores Fabiano Xeroca, Marlene Carvalho, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Balbino, e a assessora do deputado federal (PSL), Lourival Gomes, Mariana Moura. O deputado vem ajudando o município e o Hospital Regional Darcy Vargas com emendas parlamentares.

Centro de Triagem e processo seletivo

A secretária ainda revelou que até o final da próxima semana, o Centro de Triagem começará a funcionar. E para trabalhar na unidade, os aprovados no processo seletivo que foi feito para o Hospital de Campanha, já estão sendo convocados.

“Até o final da próxima semana, estaremos inaugurando o centro de triagem, onde será feito o primeiro atendimento, inclusive com teste rápido para o covid e para todas as síndromes gripais”, disse Ana Célia.