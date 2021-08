Leitores de A Tribuna vão ganhar brinde de Luccas Neto no sábado

Um presente mais do que especial chegará às bancas no sábado (14) para os leitores de A TRIBUNA. Trata-se do mais novo sucesso do youtuber Lucas Neto: o álbum de figurinhas oficial “Luccas Toon”, que acompanhará a edição deste sábado.

O livro ilustrado, voltado para o público infantil, contém um pôster exclusivo e, ainda, um porta-‘Tik Toons’. A ação resulta de uma parceria entre A TRIBUNA, Ediouro, Panini e Lucas Neto Studios, e conta com o apoio das bancas de jornal da Região Metropolitana.

Luccas Neto é um dos maiores fenômenos da internet. O youtuber tem um canal voltado para o universo infantil, com mais de 35 milhões de inscritos, e quase 17 bilhões de visualizações. O ator, cantor e escritor, que está na Netflix, e estampa brinquedos, mochilas e dezenas de jogos, deu uma entrevista exclusiva para o jornal A TRIBUNA falando sobre sua carreira, planos para o futuro e sobre a sensação do momento, seu novo álbum de figurinhas.

O álbum de figurinhas mostra o universo ‘Luccas Toon’, como Os Aventureiros, Luccas e Gi, além dos filmes lançados no último ano. E traz também os ‘Tik Toons’.

“Esse álbum é super lúdico, divertido e bem colorido, fazendo um passeio por todos os personagens do universo da ‘Luccas Toon’. São 216 cromos colantes que vão desde Luccas e Gi, os alunos da Escola Fantástica, príncipe Lu e princesa Lena, até os personagens dos longas, como os de ‘Acampamento de Férias’. Tem muita diversão garantida! Além disso, tem os 50 ‘Tik Toons’ colecionáveis. Não é possível comprá-los separadamente, mas o combo que vem com 4 cromos e 1 ‘Tik Toon’ é uma opção legal e mais acessível” – explica.

Luccas começou no youtube em 2014, mas ainda não tinha seu trabalho voltado para crianças. Ele quis mudar seu conteúdo quando percebeu que a maioria do seu público era infantil.

“Comecei despretensiosamente na Internet, mas fui percebendo que meu público era constituído por uma maioria de crianças. Senti que precisava mudar o conteúdo do que estava produzindo e levar algo que fosse para agregar na vida deles. Então, abracei esse público e reformulei todo o meu canal e contratei uma equipe de curadoria pedagógica e educativa para me ajudar” – conta.

Quando se deu conta da faixa etária que o acompanhava, Luccas quis fazer a diferença na vida deles. A pessoa que mais te ajudou foi sua mãe, que é pedagoga.

“O primeiro passo foi decidir que era com isso mesmo que eu queria trabalhar. Sentei para conversar com minha mãe, que trabalho anos como pedagoga. Após isso, contratei uma equipe de curadoria que conta com pedagogos e educadores, que revisam e me direcionam sobre o que é legal ou não ter nos meus conteúdos, além de aprovarem todos os vídeos e produtos” – relatou.





Apesar de não ser comum uma figura masculina fazendo esse tipo de conteúdo infantil, Luccas diz que não enfrentou nenhum problema em relação a isso.“Não senti essa questão, até porque o formato que produzo é diferente. Existia uma carência em personagens live-action para o público infantil, então, quando os pais foram conhecendo melhor minha proposta, tive uma aceitação positiva” – ponderou.

Quem aqui cresceu lendo os gibis da Turma da Mônica? Os personagens foram criados na década de 60 pelo cartunista Mauricio de Sousa, mas atravessaram gerações encantando pais, filhos e netos. E não foi diferente com Luccas, que tem 29 anos. Ele conta que o Mauricio é uma das suas maiores inspirações.

“Pensando em história de vida e trajetória, me inspiro muito no Maurício de Souza. Quero que a Luccas Toon atravesse gerações, assim como A Turma da Mônica” – projeta.

Além do Maurício de Sousa que marcou muitas gerações, Luccas também é fã do universo Disney, onde a mágica e os sonhos acontecem. E com o trabalho que está desenvolvendo para as crianças, ele espera levar muito mais que entretenimento.

“Quero que as crianças cresçam sabendo de valores morais importantes, como amizade, respeito aos mais velhos e ao próximo, a importância de compartilhar, entre outras coisas, além de poder levar diversão e incentivar que elas explorem a criatividade delas” – pontua.

Em novembro do ano passado esse universo infantil e todo o trabalho construído para os filhos, sobrinhos, afilhados e netos de ouras pessoas, saiu da vida profissional e tomou conta da vida pessoal do Luccas. Com o nascimento do Luke, seu primeiro filho, ele disse que agora tem um motivo a mais para dar o seu melhor.

“Sempre tive uma grande preocupação com o que estava produzindo, mas agora também tenho mais a visão de pai consumidor, que é essencial para melhorar cada vez mais o que produzo” – assinala.

Para o futuro, Luccas pensa em um ultrapassar literalmente as fronteiras e levar seu trabalho para outros países.

“Quero muito que a Luccas Toon se expanda e atinja ainda mais o público internacional. Recentemente dei um grande passo, que foi levar o meu show “Luccas Neto e a Escola de Aventureiros” para Portugal. O público de lá foi super receptivo e superou minhas expectativas. Fiquei muito feliz e quero continuar com esse trabalho em outros países também – finaliza.