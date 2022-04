Sem lances hoje, novo leilão do Hospital Santa Cruz vai acontecer quinta-feira

Terminou sem lances o leilão desta segunda-feira (25) dos Hospital Santa Cruz. O próximo vai acontecer quinta-feira (28) a partir do meio dia. O lance inicial caiu para R$ 62,5 milhões.

A avaliação do primeiro leilão em R$ 125 milhões foi feita a partir da soma do valor do terreno: R$ 70 milhões com as benfeitorias R$ 55 milhões. Isso engloba o terreno irregular com frente para a Rua Dr. Celestino e fundos para Rua Dr. Moacir Padilha, sede histórica de Beneficência Portuguesa, sede do antigo Hospital Santa Cruz, edificação em alvenaria em frente a antiga sede do hospital com dois andares além de espaços dentro do terreno como antiga clínica de urologia, um galpão fechado entre outros espaços.

O presidente da Sociedade Beneficência Portuguesa de Niterói, Victor Gonçalves, enviou uma carta aos associados. E foi convocada uma reunião com os associados para conversarem sobre o tema. Será no próximo dia 27 às 18h no Clube Português, no Ingá.

Leia na íntegra:

“Caros associados da SPBN, bom dia.

Venho nesta manhã, trazer um breve relato destes vinte e cinco dias de trabalho, diante da nossa SPBN. Confesso que, mesmo sabendo que o desafio que teríamos pela frente seria grande, não imaginava a magnitude dele. Digo isto pois, além do nosso maior e mais iminente desafio, que seria a suspensão do leilão do prédio principal, do hospital, ao assumir, tomei conhecimento de que não havia só este leilão, mas também outros tantos, atrelados a outros imóveis. E, em despachos proferidos pelos juízes, pode-se notar o quão a nossa imagem, perante ao judiciário, das Comarcas de Niterói, está mal vista (desgastada), tendo em vista, esses 10 anos de inércia e descaso, com as mais de seiscentas ações trabalhistas, cíveis, execuções fiscais que tramitam no poder judiciário de Niterói, onde, a maior partes dos processos possuíam defesas precárias, sem qualquer propósito de solução.

Mesmo tendo ciência de tal cenário, trabalhamos e continuamos trabalhando incansavelmente (mais de 12h por dia), montamos uma força tarefa, para revertermos essa situação. É bem verdade que hoje, devido aos fatos narrados acima, mesmo fazendo a quitação integral do valor da ação trabalhista, que originou este leilão, valor este na ordem de R$ 79.328,40 (SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), onde no caixa da empresa MM, empresa esta gestora dos recursos da SPBN até então, tínhamos somente R$ 15.161,83,83 (QUINZE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), e que por isso a diferença dos valores necessários foram aportados por mim e pela presidente do conselho, Sra Marilea Fastino.

Mesmo tomando tal ação, fomos surpreendidos por uma decisão desfavorável, preliminarmente, na justiça de primeira instância, e por isso, o leilão acontecerá, na data de hoje, conforme edital.

Bem, por mais que percamos essa batalha inicial, não perderemos a Guerra, nesse momento. Diferente do que aconteceu no passado, não deixaremos nada passar à revelia, dentro do que o direito permite. Fato é que este processo que hoje tramita na Comarca de Niterói, onde sem fazer juízo de causa, mas também sem poder desconsiderar, o sentimento de descaso por nós, que nos rendeu uma péssima imagem, perante este judiciário, vai, a partir de agora, tramitar perante o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro.

Em resumo, quero deixar claro a todos os associados da nossa SPBN, que a luta não acabou. Por mais que hoje tentam arrematar esse imóvel no leilão, isso não quer dizer que perdemos a Guerra. Como diz um ditado antigo, “HÁ MALES QUE VÊM PARA O BEM”.

Estamos com alguns escritórios de Advocacia, ALTAMENTE COMPETENTES, representando-nos e trabalhando incessantemente, para nos trazer esta vitória. Quero também deixar claro, que vou honrar com aquilo que me comprometi ao aceitar este desafio:

1. não violarei meus princípios morais, que são inegociáveis;

2. farei o possível para salvar a sociedade e seu patrimônio;

3. não vou trabalhar sozinho, pois conto sempre com os associados disponíveis e dispostos a agregar nessa luta;

4. trarei para a luz, no devido tempo, toda a verdade, do que aconteceu com a sociedade até hoje;

Por fim, aproveito este momento para CONVOCAR todos os associados, para uma reunião que será realizada, no dia 27/04/2022 às 18:00h, no Clube Português de Niterói, onde estarão presentes os advogados e demais profissionais contratados para nos auxiliar na salvação da SPBN”.