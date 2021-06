Leilão da Cedae vai distribuir dos quase R$ 7,7 bi entre os municípios do Rio

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (16), o governador Cláudio Castro (PL) detalhou como será a divisão dos R$ 22,689 bilhões arrecadados com o leilão da privatização da Cedae, a companhia de saneamento do estado do Rio.

Do valor total, o estado ficará com R$ 14,478 bilhões, e os 28 municípios que aderiram ao plano de concessão, com R$ 7,688 bilhões. A verba será paga em três parcelas: em 2021, 2022 e 2025. Segundo o governador, esse é um valor que cada município terá liberdade para decidir o que fazer com essa quantia.

“Cada prefeito e estado gastam como quiserem. Não há destinação prevista, é um dinheiro livre”, disse.

São Gonçalo receberá quase R$ 1 bilhão

Das cidades da Região Metropolitana e dos Lagos que vão participar do rateio, São Gonçalo é a que vai ter a fatia mais gorda do rateio. O município gonçalense vai levar R$ 904.693.239, dos quais R$ 588.050.605 seriam recebidos já neste ano. Em 2022, a cidade deve receber R$ 135.703.986 e em 2025 a previsão é de R$ 180.938.648.

Itaboraí vai ficar com R$ 201.231.575. Assim como São Gonçalo, a maior parte será paga já neste ano, R$ 130.800.524. Em 2022, a cidade vai ganhar R$ 30.184.736 e em 2025 deve levar R$ 40.246.315

Maricá vai receber R$ 136.247.144, sendo R$ 88.560.643 já neste ano. Em 2022, o município vai ficar com R$ 20.437.072 e em 2025 deve levar R$ 27.249.429.

Rio Bonito vai receber R$ 50.446.097 ao todo. Em 2021, a cidade já tem garantido R$ 32.789.96. No ano que vem, a cidade vai ganhar R$ 7.566.914. E em 2025, o valor será de R$ 10.089.219.

Tanguá tem garantidos R$ 28.388.326, dos quais R$ 18.452.412 são previstos para receber neste ano. Em 2022, R$ 4.258.249 serão destinados à cidade. E em 2025, a última parcela será de R$ 5.677.665

Cachoeiras de Macacu vai receber R$ 48.921.340 no total, sendo R$ 31.798.871 em 2021. No ano que vem o município vai receber R$ 7.338.201. E em 2025 estão garantidos R$ 9.784.268.

E Saquarema vai receber R$ 10.275.141. Em 2021, a cidade vai levar R$ 6.678.841. No ano que vem a previsão é de R$ 1.541.271. E em 2025 o município deve ficar com R$ 2.055.028