Leila Costa vence eleição no Ministério Público

Ela poderá ser a primeira mulher a assumir o comando do MPRJ

Com 100% dos votos computados (1064), da eleição destinada à formação da lista tríplice para provimento do cargo de procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro durante o biênio 2023/2025, a procuradora Leila Machado Costa foi a candidata mais votada com 485 votos (46,27% do total). Em segundo, o atual procurador-geral, Luciano Mattos, obteve 437 votos (41,69%) e, em terceiro lugar, Somaine Cerruti somou 126 votos (12,02%).

A lista tríplice será remetida ao governador do Estado pelo presidente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça no primeiro dia útil de janeiro de 2023. O nome escolhido tomará posse em sessão solene do Órgão Especial. No total, exerceram o direito ao voto 877 promotores e procuradores de Justiça, entre os 892 integrantes do quadro ativo da carreira do Ministério Público. Foram computados 1.064 votos apurados, sendo 1.048 válidos (98,5%), com 11 nulos (1,03%) e cinco votos em branco (0,47%) registrados.

A eleição foi realizada das 10h às 17h, via Sistema Eletrônico de Votação (SEV), de forma remota, e presencial, na Sala de Sessões dos Órgãos Colegiados, localizada no edifício das Procuradorias de Justiça. O pleito teve a supervisão da Mesa Receptora e Apuradora, composta pela procuradora de Justiça Maria Cristina Palhares dos Anjos Tellechea, presidente da Mesa; pelo procurador de Justiça Alexandre Araripe Marinho e pelos promotores de Justiça Alexandre Murilo Graça e Ana Carolina Sarmento Siqueira. Os procuradores de Justiça Adolfo Borges Filho e Márcio José Nobre de Almeida e os promotores de Justiça Fabíola Lovisi e Douglas Mussi foram designados para atuar como suplentes.

“Agradeço de modo muito especial aos candidatos pela generosidade de colocarem seus nomes a serviço da instituição. Desejo a todos uma profícua jornada de trabalho, este ano com o privilégio da convivência presencial, na certeza de que usufruiremos desse momento inspirado por todos aqueles ideais que nos trouxeram até aqui. A convivência solidária, democrática, que são os pilares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro”, disse Maria Cristina Palhares dos Anjos Tellechea.

O nome indicado pelo governador do Estado tomará posse, em sessão solene do Órgão Especial, para mandato de dois anos, a ser exercido entre 17 de janeiro de 2023 e 16 de janeiro de 2025.

*Em apuração