Lei Seca terá blitz durante o Carnaval

Durante os quatro dias do feriado de Carnaval, a Operação Lei Seca realiza ações de educação e fiscalização no trânsito. As ações contam com aproximadamente 150 agentes todos os dias nas ruas. Ao todo, estão previstas para serem realizadas 42 ações no período, tanto de dia quanto à noite, nas principais rodovias e nos acessos às praias, cachoeiras.

As operações serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro, Região Metropolitana e no interior do estado do Rio de Janeiro e começaram na última sexta-feira (25) e vão ser realizadas até esta terça-feira (01). As blitzes nas rodovias serão realizadas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC). Já as esquipes de educação atuam na conscientização da população dos perigos em misturar álcool e direção.