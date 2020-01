Lei Seca inicia Operação Verão

A Operação Lei Seca inicia nesta quinta-feira (16/1) a Operação Verão, com blitzes diurnas de fiscalização e conscientização nos principais acessos às praias, áreas de lazer e cachoeiras. As ações serão realizadas em toda a Região Metropolitana e Interior do estado e vão até depois do Carnaval.

Este é o sexto ano consecutivo da Operação Verão da Lei Seca. Na última edição, que aconteceu de 10 de janeiro a 10 de março deste ano, foram abordados 23.739 motoristas e 1.455 apresentavam sinais de embriaguez, o que representa 6,12% do total de abordados.

“Pretendemos com esta Operação Verão que a população entenda que os riscos de misturar bebida alcoólica e direção não tem hora”, reforçou o Superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Marcelo Rocha.

Durante todo o verão também serão intensificadas as ações educativas nas áreas de lazer e praias a fim de alertar a população sobre os riscos de beber e dirigir. As blitzes noturnas continuarão sendo realizadas normalmente.