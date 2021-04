Lei Seca divulga na segunda-feira números do superferiado

A Operação Lei Seca irá divulgar, nesta segunda-feira (5), os dados referentes ao superferiado, que encerra no domingo de Páscoa. Equipes da operação seguiram nas ruas a fim de coibir crimes e infrações de trânsito.

A Operação divulgou, neste sábado (3), números consolidados do mês de março. Ao todo, foram realizadas 8.174 abordagens, com 522 casos de alcoolemia e a taxa de alcoolemia ficou em 6,4%. No total, foram 251 ações da Lei Seca realizadas ao longo do mês de março.

Operação Verão

A Operação Verão da Lei Seca terminou junto com o fim da estação, no dia 19 de março, e abordou 19.910 motoristas em 682 blitzes diurnas montadas nos principais acessos às praias, cachoeiras e áreas de lazer em todo o estado. Desde o início da Operação, em 21 de dezembro de 2020, foram registrados 1.868 casos de alcoolemia. Estes motoristas com sinais de embriaguez tiveram a habilitação suspensa e foram autuados. Levando em consideração o total de motoristas abordados nas blitzes, os com sinais de alcoolemia representam 9,3%. Na edição do verão passado, este percentual foi de 7,6%.

Além da fiscalização, 127 ações de educação foram realizadas durante o verão para conscientizar a população dos riscos da mistura de álcool e direção. Mesmo com a pandemia e as orientações de distanciamento social, os agentes de educação estiveram em bares, restaurantes, quiosques e parques públicos para reforçar a mensagem da Lei Seca de “nunca dirigir depois de beber”. Todos os agentes de educação foram vítimas de acidentes de trânsito e por meio de suas histórias sensibilizam as pessoas.