Lei Seca aponta aumento de casos de alcoolemia no ‘superferiado’

Casos de alcoolemia aumentaram no período do “superferiado”, decretado em virtude do aumento de casos e mortes provocadas pela pandemia do coronavírus, no Rio de Janeiro. Os dados são do balanço divulgado pela Operação Lei Seca, da Secretaria de Estado de Governo (Segov).

De acordo com o levantamento, no período entre 26 de março e 4 de abril, foram registrados 280 casos de alcoolemia, em 3.035 abordagens, realizadas em 81 ações. Isto representa que, do total de abordados, 9% apresentavam alcoolemia.

No período anterior, entre os dias 16 e 25 de março, houve 171 casos de alcoolemia, registrados em 2.939 abordagens, feitas em 76 ações da operação Lei Seca. Os dados apontam que, entre todos os abordados, 6% apresentavam sinais de alcoolemia.