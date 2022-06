Lei que beneficia passageiros de ônibus é aprovada na Câmara

O texto agora segue para a sanção ou veto do prefeito Axel Grael (PDT)

O projeto de lei que prevê a dispensa do uso da roleta nos transportes municipais para idosos acima de 60 anos, gestantes, obesos e pessoas com deficiência física, foi aprovado em segunda discussão na Câmara Municipal de Niterói, na Sessão Ordinária de ontem (09).O texto de autoria da Vereadora Verônica Lima (PT) recebeu apenas uma emenda, protocolada pelo parlamentar Marcos Sabino (PDT), que também foi apreciada.

Apesar disso, os beneficiários do projeto de lei não estão desobrigados do pagamento normal das tarifas. A exceção fica para as pessoas que possuam o direito da gratuidade, concedido por norma especial. Atualmente, o direito está resguardado para gestantes, idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência.

Antes de ser votado, o presidente da Câmara, Milton Cal (PP), colocou a matéria em discussão. Autora do texto, Verônica Lima afirmou que não tinha “objeção a emenda” que foi protocolada por Sabino. O ex-presidente da Fundação de Artes de Niterói (FAN) solicitou que músicos com instrumentos de grande porte também fossem abrangidos pelo projeto de lei. Apenas o vereador Douglas Gomes (PL) manifestou contrariedade à emenda, e votou contra.

No entanto, o texto foi aprovado de forma unânime pelos vereadores da Casa Legislativa. O trâmite do projeto agora seguirá para a sanção, ou veto, do prefeito Axel Grael (PDT), que terá até 15 dias para se manifestar sobre a matéria.

Foto: CÂMARA DOS VEREADORES aprova em segunda discussão projeto que beneficia usuários do transporte público – Victor Andrade