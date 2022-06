Lei pode beneficiar passageiros de ônibus em Niterói

Foi aprovado, em primeira discussão, na Sessão Ordinária da Câmara dos Vereadores de hoje (3) um projeto de lei que prevê a dispensa do uso da roleta nos transportes municipais para idosos acima de 60 anos, gestantes, obesos e pessoas com deficiências. O texto é de autoria da vereadora Verônica Lima (PT), e teve os pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e de Urbanismo.

Vale ressaltar, no entanto, que os beneficiários deste projeto de lei não estão desobrigados do pagamento normal das tarifas. A exceção fica para as pessoas que possuam o direito da gratuidade, concedido por norma especial. Atualmente, o direito está resguardado para gestantes, idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência.

Antes de ser posto em votação pelo presidente da Casa Legislativa, Milton Cal (PP), a questão foi debatida pelos parlamentares. Autora do PL 51/2015, Verônica Lima justificou afirmando que o gesto de gentileza de alguns condutores não deve ficar restrito somente a uma atitude, por não ser lei. Além disso, segundo a parlamentar, não haverá nenhum tipo de despesa ou sobrecarga para as empresas de ônibus, se a lei entrar em vigor.

“Quem fará o uso dessa legislação são as pessoas que possuem algum tipo de isenção. O que queremos na verdade é a facilitação das pessoas ao acesso ao transporte público da cidade. É constrangedor quando você vê pessoas extremamente obesas, mulheres grávidas, que muitas vezes são submetidas a ter que ir na roleta, ou entrar por trás e depois passar por dentro do ônibus, com muita dificuldade de locomoção, só para poder rodar ganhar seu assento. Muito simples, não cria despesa. Mas cria sim uma multa que deve ser aplicada, pois a lei deve ser cumprida, e quando não é tem que ter algum tipo de sanção”, explicou a vereadora.

Na sequência, o ‘novato’ vereador Marcos Sabino (PDT) declarou seu voto a favor, mas ressaltou que gostaria de propor para a parlamentar se haveria a possibilidade de estender os beneficiários para trabalhadores da cultura. Segundo ele, músicos, por exemplo, muitas vezes possuem incômodos por causa dos seus instrumentos quando se locomovem dentro dos transportes coletivos. Contudo, uma emenda não foi protocolada ao texto original.

O Projeto de Lei ainda deve retornar para apreciação da Câmara dos Vereadores, para a votar as emendas e a redação final do texto. Somente após isso, poderá seguir para a sanção do prefeito Axel Grael (PDT).

Foto: VEREADORES debateram que os beneficiários não devem depender apenas de atos gentis dos condutores – Victor Andrade