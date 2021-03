Lei permite que estados, municípios e empresas comprem vacina

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite que estados, municípios e setor privado comprem vacinas contra a covid-19, durante cerimônia no Palácio do Planalto hoje (10). O projeto foi apresentado por meio de uma lei apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco.

O texto foi aprovado no Senado no dia 24 de fevereiro e também permite que os compradores assumam a responsabilidade civil pela imunização, o que pode abrir caminho para a entrada de novas variedades de vacina no país (já que essa é uma exigência de várias fabricantes do imunizante).

Pacheco participou da solenidade em que aconteceu a sanção presidencial. Ele disse que o Congresso Nacional está disposto a colaborar com o governo para um enfrentamento eficaz e eficiente da pandemia. Também afirmou que a concepção do projeto que deu origem à nova lei evidencia a importância da união em torno da luta contra a covid-19. Segundo Pacheco, o texto foi construído com representantes da base do governo, da oposição e do Ministério da Saúde.