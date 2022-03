Lei obriga supermercados a treinarem funcionários que auxiliem pessoas com deficiência

Mariana Brum

Os hipermercados, supermercados, varejões e estabelecimentos semelhantes vão ter que disponibilizar funcionários que auxiliem pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e sancionada pelo governador Cláudio Castro.

Dentre as prestações de auxílio citadas na lei estão: conduzir o carrinho de compras, pegar e colocar no carrinho o objeto desejado, ler as informações referentes a produtos, tais como preço, ofertas, data de validade, especificações e o que mais for necessário.

O não cumprimento da norma implicará em pagamento de multa nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) disse que vai orientar seus associados na adequação aos termos da lei.