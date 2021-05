Lei municipal de 2004 pode impedir homenagem a Paulo Gustavo

A homenagem com a troca do nome da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, para Rua Ator Paulo Gustavo pode esbarrar em uma lei municipal de 2004, que impede que nomes de logradouros e locais públicos no município de Niterói que perdurarem durante 20 anos na memória e na cultura da população. A lei, de autoria do então vereador Paulo Henrique da Silva Oliveira, à época filiado ao PPB, sancionada pelo prefeito Godofredo Pinto (PT), estipula que “fica considerada nula e insubsistente toda e qualquer homenagem que tenha tido o objetivo de nominar logradouros públicos municipais, hospitais, praças, postos de saúde, escolas e creches”.

O presidente da Câmara, o vereador Milton Cal (Progressistas), disse, em nota, que na Casa todos os vereadores se mostraram favoráveis à mudança. Contudo, vai esperar a mensagem chegar para avaliar junto as comissões possíveis choques com legislações mais antigas da cidade.

A Prefeitura de Niterói fez uma consulta pública sobre a mudança do nome que teve seu resultado divulgado no último sábado (8). Foram 34.414 participantes onde 31.039 votaram a favor da troca.

“Paulo Gustavo era um apaixonado por Niterói e sempre que pode exaltou o nome de nossa cidade no Brasil e no mundo. Ele se foi mas deixou um grande legado de amor e generosidade. Esse resultado mostra o enorme reconhecimento dos niteroienses por essa pessoa extraordinária que foi Paulo Gustavo”, afirma a nota da Prefeitura.

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), disse que vai atender a vontade popular e enviar Mensagem Executiva para a Câmara de Vereadores solicitando a alteração no nome da rua.

“Nós parabenizamos Niterói por essa decisão que vai subsidiar a troca do nome, nós vamos encaminhar a Câmara a troca do nome e nós teremos essa rua que é uma referência de nossa cidade em homenagem a esse ator que nos perdemos para a Covid-19 mostrando o quanto essa pandemia é perigosa e o quanto nos devemos estar nos protegendo para não acontecer o que houve com Paulo Gustavo, que foi afetado por essa doença e infelizmente nos deixou”, disse.

A votação contou com a maioria de mulheres, que representaram cerca de 70% dos votos e o bairro que teve mais voto foi Icaraí, com quase 11 mil votos. Segundo dados da administração municipal a faixa etária mais participativa foi a de 20 a 29 anos (34%), seguida da turma de 30 a 39 anos (24%) e maiores de 50 anos (17%).

Opiniões divididas – Desde a divulgação do resultado da consulta pública sobre a troca do nome da Rua Coronel Moreira César, o público lotou as redes sociais com manifestações a favor e contra o ato. Na página do jornal A TRIBUNA, os leitores deram sua opinião sobre o resultado da enquete.

Gustavo Augusto Costa apoiou a decisão e fez um desabafo.

“Chega de nomes de políticos e militares que nada acrescentaram ao nosso país! Todo apoio à prefeitura na mudança de nome pra alguém que sempre amou e divulgou nossa querida cidade!”, publicou.

Algumas pessoas se apegaram à história para justificar a troca.

“Amei!!!! Essa Moreira César não valia nada. Também quero praça, teatro, cinema… Paulo Gustavo amava Niterói”, opinou outro internauta.

Por outro lado, quem não concorda com a mudança do nome, como Evelyn Vika Duval, justifica que isso acarretaria em um custo para os moradores.

“Absurdo total!!! Quem acha que está tudo ok nessa simples troca que pague o custo dos moradores!!! Quem vai pagar meu custo por isso? Existem outras formas de homenagear sem causar transtornos e custos para os moradores da Moreira César!!! Eu não fui consultada, não concordo com essa troca de nome!!!! Não quero e não é justo ter que pagar qualquer coisa por causa disso!!”, reclamou

Otto Schaller não concorda com a troca do nome da rua, mas encontrou uma outra solução.

“Não tem cabimento alterar um nome já incorporado. Que se dê esse nome a uma rua nova, algum teatro, ou se coloque uma placa em sua homenagem. Mas mudar nome de rua não”, sugeriu.

Quem foi Moreira César?

A atual rua que hoje leva o nome do Coronel Antônio Moreira César, foi batizada assim por meio de uma deliberação de 12 de março de 1897. Antes, a via já teve os nomes de Vera Cruz e Prudente de Moraes. Suas ligações com Niterói percorrem sua controversa biografia, que fez com que no ano seguinte o vereador Gabriel Jardim – pai do republicano Silva Jardim – apresentasse uma proposta para que a já Rua Moreira César voltasse a se chamar Vera Cruz ou Prudente de Morais.

O oficial do Exército nasceu a 7 de julho de 1850, na cidade de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Em dezembro de 1892, alguns policiais militares foram espancados ao serem acusados de destrato contra o filho do vice-governador Manuel Martins Torres, na Ponta da Areia. A notícia provocou protestos que evoluíram para uma revolta com a participação de civis que resultaram na deposição do governador José Tomás Porciúncula. Para dominar a revolta, o 7º Batalhão de Infantaria do Exército sob comando de Moreira César sufocou o movimento com o fuzilamento sumário de alguns dos presos.

No episódio da Revolta da Armada, em 1893, Moreira César voltou à evidência como defensor do mandato de Floriano Peixoto. Sufocada a revolta foi remetido a Santa Catarina, onde ainda grassava a Revolução Federalista, na qualidade de governador militar. No ano seguinte, desembarcou na cidade do Desterro (atual Florianópolis), fechou a Assembleia Legislativa e mandou fuzilar 185 militares e civis. Em fins de 1896, organizou uma expedição contra os jagunços de Antônio Conselheiro no arraial de Canudos, na Bahia, onde acabou morrendo no confronto contra os fanáticos de Monte Santo, a 4 de março de 1897.

Artistas se oferecem para fazer estátua

LEGENDA: Jô Grassini, responsável por obras espalhadas por Niterói, se prontificou para o trabalho

Com a sinalização de que Niterói poderá ganhar uma estátua de Paulo Gustavo, artistas se prontificaram a realizar o trabalho. Além disso, o artista poderá ganhar um circuito cultural em sua homenagem, incluindo os locais que ficaram eternizados nos filmes do ator.

Segundo a Prefeitura de Niterói, o projeto do circuito cultural está em desenvolvimento e será deverá ser lançado nos próximos dias, provavelmente ainda esta semana. A estátua do ator está entre as sugestões que serão consideradas. Há muitos pedidos para que ela seja colocada no Campo de São Bento e também na Praia de Icaraí. Segundo o presidente da Neltur, Paulo Novaes, ficou decidido que a cidade ganhará o Circuito Paulo Gustavo, onde serão incluídos pontos turísticos que o ator sempre exaltava em suas obras. Alguns desses lugares serão a Praia de Icaraí, a Ilha da Boa Viagem, a orla de São Francisco e Charitas, além do Campo de São Bento.

“Nós vamos decidir essa semana sobre o circuito e vamos elaborar o projeto que contará com totens e QR-Code, para as pessoas usarem o celular e ouvirem sobre o comediante. Isso faz parte do projeto através da inclusão. Queremos que as pessoas escutem sobre o Paulo Gustavo e não somente vejam o que vamos deixar escrito”, contou.

Questionado sobre a estátua do ator, Paulo Novaes explica que o projeto final não foi definido ainda.

“Foi falado sobre uma estátua do Paulo Gustavo, do Paulo Gustavo vestido de Dona Hermínia e até mesmo duas estátuas de mãos dadas. O prefeito ainda vai decidir isso e deverá anunciar”, pontuou.

E já tem artista plástico querendo fazer parte da homenagem. Jô Grassini, responsável por obras espalhadas por Niterói, como o busto do Luis Antônio Pimentel, na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí.

“A minha agente vai entrar em contato com a Prefeitura de Niterói e enviar um orçamento. Adoraria fazer essa escultura. Tenho atelier em Niterói há mais de 20 anos e gostaria de participar desse projeto”, afirmou.

O artista plástico niteroiense Rodrigo Pedrosa, autor da escultura do desembargador Jorge Loretti, que fica na Praça César Tinoco no Ingá, também disse que se sentira honrado em ganhar esse trabalho.

“Se me chamar eu faço, mas ainda não tive convite. Na internet meu nome já foi citado várias vezes em postagens sobre essa estátua do Paulo Gustavo. Se eu for chamado vou ficar muito honrado. Ele é uma pessoa importantíssima”, frisou Pedrosa, que está com Covid-19, e atualmente trabalha no busto do Leonel Brizola, a pedido do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que será instalado na sede nacional da legenda em Brasília.

Marcelo Almeida, Camilla Galeno e Raquel Morais