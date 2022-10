Lei garante acompanhantes para mulheres em consultas médicas

Foi sancionada ontem e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (14), a Lei nº 9.878/22 de autoria dos deputados Max Lemos (PROS) e Bebeto (PSD), que garante às mulheres o direito a acompanhante, uma pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames em estabelecimentos públicos e privados de saúde do Estado do Rio.

A nova lei determina ainda que “nos casos que envolvam algum tipo de sedação, o direito se torna obrigatório”. Vale salientar que todo estabelecimento de saúde deverá informar o direito ao acompanhante por meio de cartazes ou painéis digitais afixados em locais visíveis e de fácil acesso.

Um dos autores, o deputado Max Lemos (PROS) justificou a criação da lei.

“O objetivo é proteger de forma preventiva as mulheres, pois é inadmissível as mesmas sofrerem algum tipo de violência, abuso ou importunação sexual quando em consultas, procedimentos ou exames em geral, inclusive os ginecológicos”, justificou o parlamentar.

Em caso de descumprimento da norma em hospitais públicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, também ocorrerá a suspensão imediata da transferência dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) à unidade. A penalidade é regulamentada pela Lei nº 3.613/01, que dispõe sobre os direitos dos usuários de serviços de saúde.

Já nos hospitais particulares, as penalidades variam de advertência escrita, demissão do funcionário, até multa de R$ 1.212 a R$ 6.060 que será dobrada em caso de reincidência. Os valores serão atualizados, anualmente, conforme a inflação.

A Coordenadoria de Política e Direito das Mulheres (Codim) de Niterói elogiou a iniciativa e se disse favorável a todo e qualquer tipo de lei que favoreça as mulheres.

“A Coordenadoria de Política e Direito das Mulheres (Codim) reconhece a importância de qualquer legislação com o objetivo de garantir o direito das mulheres”, informou o órgão por meio de nota.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) também foi procurado e enviou o seguinte comunicado. “O Cremerj respeita as decisões do Executivo e entende que todas as medidas que garantam transparência das ações e proporcionam mais segurança para pacientes e para o ato médico são relevantes”.