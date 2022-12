Lei de Desburocratização é sancionada em Niterói

Medida beneficiará 77% das atividades econômicas de baixo e médio risco do município

Leonardo Oliveira Brito

Foi sancionada hoje na Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (ACIERJ) pelo prefeito Axel Grael, a lei de desburocratização e novos negócios na cidade de Niterói.

O texto também prevê a concessão automática do Alvará provisório, em 24 horas, para as atividades econômicas de médio risco, conforme preconiza a Lei Federal nº 13.874/2019. As mudanças promovidas abrangem uma gama considerável de atividades, especialmente as exercidas por micro e pequenos empresários, o que representa atualmente cerca de 77% das atividades econômicas do Município.



Nas empresas de baixo risco, após registro de CNPJ e Contrato Social, o empreendedor receberá automaticamente, o Registro de Inscrição Municipal. No caso do médio risco, o empresário obterá, pelo mesmo caminho, o Alvará Provisório, com validade de 180 dias, prorrogáveis, podendo de forma online transformá-lo em definitivo. As atividades de alto risco manterão o trâmite atual.

“A sanção da Lei de Desburocratização dos Alvarás é mais uma das iniciativas que reafirma a vocação de Niterói como cidade empreendedora. Por meio dela, será possível reduzir o tempo de abertura dos negócios de baixo e médio risco de 3 dias para até 24 horas. Queremos facilitar a vida do empreendedor suprimindo burocracias desnecessárias, integrando sistemas e ampliando a digitalização dos nossos serviços. Nosso compromisso é construir uma cidade mais próspera dando incentivos à abertura de novos negócios, principalmente, para as empresas de pequeno porte que, de janeiro a setembro deste ano, foram as responsáveis por 89% dos empregos criados em Niterói”, explica Marília Ortiz, secretária de Fazenda de Niterói.





De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), tanto a dispensa do Alvará para as atividades econômicas de baixo risco, como a concessão automática do Alvará provisório no caso das atividades econômicas de médio risco, não desobriga o atendimento dos requisitos legais relativos aos aspectos sanitários, ambientais, tributários e de segurança pública. O registro no Cadastro Mobiliário Municipal deve ser mantido atualizado mesmo no caso de dispensa de Alvará.



Segundo a analista de Políticas Públicas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Juliana Lohmann, a lei implementa facilidades para quem quer empreender na cidade: “A lei resguarda o direito da micro e pequena empresa e das atividades que querem se desenvolver, especialmente porque garante que as atividades de baixo risco sejam aprovadas. Quem quer abrir um negócio não precisa se deslocar presencialmente, podendo fazer tudo online e rápido.”









Juliana Lohmann







Para a secretária de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle de Niterói (SEPLAG), Ellen Benedutti, a importância da aprovação da lei é porque ela promove maior integração da prefeitura com a sociedade. “Num momento de processo de transformação digital do município, essa lei permite maior agilidade, transparência e uma relação próxima com a sociedade e faz parte dessa estratégia uma vez que ela permite serviços mais ágeis”



Igor Baldéz, presidente da ACIERJ, afirmou que Niterói se coloca a frente no estado com iniciativas como essa. “A transformação digital já é uma realidade como todo mundo mencionou, de acordo com a secretária e dá uma acelerada para esses processos que são fundamentais, acabar com a burocracia e melhorar o ecossistema Empreendedor facilitando a abertura de novas empresas e isso para Niterói é fundamental, levando para um ranking ainda acima do que está, na questão de inovação, tecnologia, empreendedorismo e sustentabilidade”



O presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan)., Luiz Césio Caetano, destaca o papel de Niterói como espelho para outras cidades: “É uma satisfação enorme participar desse processo onde a prefeitura busca a satisfação das demandas das categorias econômicas de empreendedores. Niterói tem sido uma vanguarda em diversos aspectos. Esse processo vai trazer mais eficiência à gestão pública. Parabenizo a iniciativa e espero que a cidade possa servir, mais uma vez, como um espelho para todos”.

Ao final, o prefeito Axel Grael assinou a sanção da lei e discursou dizendo que a lei era importante porque fazia parte da série de medidas de promover maior sustentabilidade econômica para a cidade. Para a reportagem de A TRIBUNA, ele afirmou que “Quanto mais for atraente for o ambiente para o empreendedor é melhor”















“Eu mesmo, há uns quinze anos, fui registrar uma empresa e levei seis meses para conseguir e hoje nós estamos chegando a meta de 24 horas para emitir o alvará. Isso faz com que as pessoas priorizem fazer negócios na cidade, sendo bom pra todo mundo. Mais uma medida para que a gente consiga fazer o ambiente e o ecossistema de empreendedorismo funcione em Niterói”.



Participaram da cerimônia de assinatura da Lei de Desburocratização do Alvará os secretários Executivo (Bira Marques), Desenvolvimento Econômico (Luiz Paulino Moreira Leite), Ordem Pública (Paulo Henrique Moraes), Ciência e Tecnologia (Valéria Braga), e coordenadoria de Emprego e Renda (Brizola Neto), presidente da Nittrans (Gilson de Souza), subsecretária de Desenvolvimento Econômico (Lindalva Cid), presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro – Acierj (Igor Baldéz), analista de políticas públicas do Sebrae – Rio (Juliana Lohmann), além de representantes da sociedade civil.