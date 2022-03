LED moderniza iluminação pública de Saquarema

O sistema de iluminação pública da cidade está sendo aprimorado e ampliado. A meta é instalar 21.000 pontos de iluminação em ruas de todos os bairros. Até agora, o projeto já contemplou mais de 200 ruas nos bairros de Porto da Roça, Rio d’Areia, Jaconé, Porto Novo, Bacaxá, Raia, Itaúna, Rosa dos Ventos, Dona Cândida, Condado de Bacaxá, Retiro, Asfalto Velho, Leigos, Centro e Bairro de Fátima. Os bairros de Gravatá e Boqueirão já estão em fase de finalização dos trabalhos. Na medida em que novas localidades passarem por obras de manutenção e revitalização, entrarão no cronograma de instalação das novas luminárias.

As antigas lâmpadas, que eram de vapor de sódio e metálico, estão sendo substituídas por luminárias de LED. O novo sistema de iluminação é mais eficiente em custo energético e luminosidade, proporcionando maior economia e mais segurança a pedestres, ciclistas e motoristas. Além de consumo de energia reduzido, as novas lâmpadas têm vida útil mais longa, não necessitam de descarte especial e emitem menos metais pesados na atmosfera.

Na medida em que localidades passarem por obras de manutenção ou revitalização, entrarão no cronograma da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos para a implantação da nova iluminação. As antigas lâmpadas e luminárias retiradas passarão por manutenção e serão instaladas em locais onde ainda não haja iluminação pública.

Colocadas para proporcionar maior segurança e possibilitar a prática de esportes aquáticos durante a noite, a nova iluminação das orlas da cidade é composta de 15 superpostes com lâmpadas de LED. Os superpostes foram instalados da seguinte forma: 4 na Praia da Vila, 3 na Barrinha, 1 na altura da Escola Orgé Ferreira dos Santos, 1 na altura Rua das Garças, 1 na Rua das Tainhas, 1 na Rua dos Robalos, 1 no Point de Itaúna e 3 na Rua do Oceano.

Além da instalação da nova iluminação, a Prefeitura receberá um software que fará a telegestão de todas essas luminárias. Desta forma, será possível controlar o funcionamento, horário e quantidade de luminárias que poderão ser acesas ou não, racionalizando o consumo e dando mais dinamismo ao sistema.

A colocação dos superpostes de LED também foi pensada para causar o menor impacto ambiental possível às espécies silvestres e marinhas que possuem as praias como habitat natural. Desta forma, as lâmpadas ficarão acesas, diariamente, até a meia-noite. Durante o período da madrugada, elas serão apagadas para não causar danos à fauna e flora locais.

Solicitação antiga dos surfistas, a nova iluminação possibilita a prática do surf e demais esportes na orla durante a noite. Atletas do futvôlei, vôlei, stund-up paddle, natação, e demais esportes, além de praticantes da caminhada na orla, poderão executar suas atividades por mais tempo e com maior segurança,

Assim como a troca da iluminação pública efetuada pela Prefeitura no mês de maio nas ruas de Saquarema, as novas luminárias da Orla são de LED, que trazem muito mais eficiência e luminosidade. Desta forma, o ganho com a eficiência energética é maior, com uma iluminação mais potente.