Leclerc confirma boa fase e larga em primeiro no GP do Azerbaijão

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, confirmou a boa fase e marcou a segunda pole position consecutiva no Mundial de Fórmula 1. Ele irá largar na posição de honra no Grande Prêmio do Azerbaijão, disputado nas ruas da cidade de Baku. Assim como na corrida em Mônaco, o final do Q3 foi interormpido por um acidente envolvendo uma Ferrari, mas dessa vez não foi a de Leclerc.

Quando tentava melhorar seu tempo, o japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, acabou batendo. A Ferrari do espanhol Carlos Sainz, que vinha logo atrás, para desviar do acidente também acabou batendo na área de escape. Pior para os líderes do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, que não conseguiram melhorar suas voltas. Vão largar em 3º e 2º, respectivamente.

Completam o top-10, de 4º em diante, Pierre Gasly, da AlphaTauri; Carlos Sainz, da Ferrari; Sergio Pérez, da Red Bull; Yuki Tsunoda, da AlphaTauri; Fernando Alonso, da Alpine; Lando Norris, da McLaren (recebeu punição de 3 posições no grid por infrações durante período de bandeira vermelha); e Valtteri Bottas, da Mercedes. A lagada está prevista para as 9h10min deste domingo (6).