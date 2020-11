Leandro Peixe (Republicanos) é eleito como prefeito de Rio Bonito

Com 100% das urnas apuradas a Prefeitura de Rio Bonito será comandada, a partir de 2021, por Leandro Peixe (Republicanos). Ao todo foram 8.352 votos válidos que elegeram o comerciante, o que representou 25,17% do pleito, que terá como vice-prefeito o Meco Contador (Pros). Foram 35.480 votos sendo 752 (2,12%) votos brancos e 1.551 (4,37%) votos nulos.

A corrida para a prefeitura teve 10 candidatos a prefeito e em segundo lugar ficou Solange Almeida (PTC) com 20,39% e 6.766 votos e o Mandiocão (Solidariedade) que teve 16.89% dos votos com 5.604. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cidade de Rio Bonito tem 45.114 eleitores que foram às urnas nas 125 sessões distribuídas na cidade. Nas redes sociais o vitorioso agradeceu a confiança depositada nos votos. “Toda honra deve ser dada a Deus. Agradeço a minha família, meus amigos, apoiadores e principalmente os eleitores de nossa amada Rio Bonito. O primeiro passo para a renovação de nossa cidade foi dado, agora continuaremos lutando arduamente para trazer o melhor para o nosso povo. Tenho certeza que irei enfrentar dificuldades, mas agindo de forma ética e transparente, vamos sim, resgatar nossa cidade para os Riobonitenses. Obrigado Rio Bonito. É oficial! Peixe Prefeito!”, contou.

Entre os projetos de Leandro Peixe, na área da educação, ele pretende fazer uma reorganização administrativa e reestruturar a Secretaria Municipal de educação além de se comprometer com uma gestão democrática e participativa. Na área da saúde, dentro os planos, está a construção de uma maternidade municipal com recursos federal e estadual, além de implantar uma política de distribuição de medicamentos gratuitos (através da Farmácia Popular). Além disso outra proposta é a valorização do comércio local, implantar um Sine na cidade e construir cooperativas para costureiras e artesãos. No setor da segurança pública está prevista uma parceria com a Polícia Militar para implementar o CProeis, além de maior atuação da Guarda Municipal e reestruturação das câmeras de monitoramento em pontos estratégicos do município.

A votação também foi acirrada para eleger os 11 vereadores da Câmara de Vereadores de Rio Bonito. O vereador mais votado foi Eduardo Soares (Solidariedade) com 1.673 votos seguido de Neném de Boa Esperança (PMN) com 1.112, Reis (PTB) com 993, Alex da Guarda (PMN) com 933, Marlene Assistente Social (Cidadania) com 859, Diorle (Avante) com 850, Humberto (PL) com 821, Xeroca (PSDB) com 776, Carlinho da Praça (PSD) com 635, Marquinho Luanda (PSL) com 621 e Dudu (Republicanos) com 352.

De acordo com nota Leandro Peixe na verdade se chama Leandro Pereira Netto, mais conhecido como Peixe da Autoescola, filho de Dona Lenir e do sr. Francisco Netto. Formado em técnico em mecânica através da rede pública e também Bacharel em Direito é cristão evangélico, membro da Igreja Espaço Reencontro há 17 anos. Casado com Natália Guimarães Moreira Netto há 13 anos e pai de Fernanda com 12 anos e Gabriela com nove anos.