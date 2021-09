LBV realiza campanha de arrecadação de alimentos nos 25 anos do Shopping Boulevard

O Shopping Boulevard, localizado em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, comemora 25 anos de existência com um pensamento de esperança e otimismo para o futuro. Isso porque o local conta com a parceria da Legião da Boa Vontade, da Ação da Cidadania e também com os artistas associados do Sated/RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) em uma campanha com o objetivo de apoiar famílias previamente cadastradas no entorno do bairro de Vila Isabel e adjacências. A iniciativa vai até o dia 26 de setembro e a expectativa é pela arrecadação de 25 toneladas de alimentos.

Uma das inúmeras preocupações da campanha é de promover ações para arrecadar mantimentos e minimizar os efeitos da pandemia sobre os artistas e técnicos locais. Ambas as instituições se preocupam com teatros e casas de espetáculos fechados, onde muitos desses artistas e técnicos estão em situação de vulnerabilidade e dificuldades.

Segundo o Shopping Boulevard, toda arrecadação será encaminhada para as comunidades que ficam na região de Vila Isabel.

A campanha foi lançada com as presenças do presidente do Sated/RJ, o ator Hugo Gross; o diretor da instituição, Cosme dos Santos; o coordenador da campanha “Alimenta a Arte”, diretor Henrique Sathler; o diretor do sindicato Paulo Martinelli; o também diretor e neto da lendária atriz Bibi Ferreira, João Procópio Neto; a atriz global no ar com edição especial da novela Império, Luciana Malcher; o ator e cantor Marcello Faustini; o ator Apollo Costa e o produtor cultural Carlos Conceição.

Para quem for doar virtualmente, basta acessar o link –https:\benfeitoria.com\aniversarioboulevard