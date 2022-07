Dessa quinta-feira (7) até quarta-feira (13) o Cine Arte UFF vai oferecer uma seleção de filmes diversificada para o público. Chega ao Cine Arte UFF o documentário “Amigo Secreto”, sobre a Operação Lava Jato, e “Alvorada”, centrado na ex-presidente Dilma Rousseff. E para quem não conseguiu assistir, vai ter a repescagem do Festival Varilux e a última chance para ver “First Cow – a primeira vaca da América”.

As vendas de ingressos vão ser somente presenciais, e o pagamento pode ser feito em dinheiro, débito ou pix. Os ingressos custam R$ 20 e a meia R$ 10, de terça a domingo; e segunda, há o valor promocional de R$ 8 para todos.

ALVORADA

Foto Divulgação

Dia 08 sexta 20h10 | Dia 11 segunda 17h30 | Dia 13 quarta 16h10

Brasil, 2021, 90’, Livre

De Anna Muylaert e Lô Politi

O dia a dia de uma chefe de estado em sua residência oficial. A então presidente Dilma Rousseff no Palácio do Alvorada, durante o período mais tenso e dramático da história recente do Brasil: o processo de impeachment que acabou por afasta-la do poder. Terceiro filme da “Trilogia do Golpe de 2016” (os outros dois são O processo, de Maria Augusta Ramos, e “Democracia em vertigem”, de Petra Costa).

Trailer:

AMIGO SECRETO

Foto Divulgação

Dia 07 quinta 17h30 | Dia 09 sábado 19h30 | Dia 10 domingo 17h | Dia 11 segunda 19h50 | Dia 12 terça 14h50

Brasil/Alemanha/Holanda, 2022, 131’, 12 anos

De Maria Augusta Ramos

Foto Divulgação

Em 2019, um vazamento de conversas entre várias autoridades do Brasil abala a credibilidade da Operação Lava Jato. Em meio à crise, quatro jornalistas acompanham os desdobramentos do caso, numa sequência de situações que coloca a democracia brasileira em risco.

Foto Divulgação

Trailer:

FIRST COW – A PRIMEIRA VACA DA AMÉRICA | Última chance!

Dia 09 sábado 17h10 | Dia 13 quarta 20h

First Cow, EUA, 2019, 122’, 14 anos

De Kelly Reichardt

Com John Magaro, Orion Lee, Toby Jones

O cozinheiro Cookie Figowitz é contratado por um grupo de homens para fornecer seus serviços gastronômicos em uma expedição de caça nos territórios do estado do Oregon. Durante a longa viagem, ele conhece King-Lu, um chinês misterioso que está fugindo de um grupo de russos.

Os dois se reencontram em uma pequena localidade, se tornam amigos e precisam arrumar meios para sobreviver. Melhor Filme de 2021 pela revista francesa Cahiers du Cinéma, além de outros 26 prêmios.

Trailer:

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS – Repescagem

O ACONTECIMENTO

Dia 08 sexta 18h

L’événement, França, 2021, 100’, 16 anos

De Audrey Diwan

Com Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami

Distribuição: Zeta Filmes

França, 1963: uma sociedade que censura os desejos das mulheres e o sexo em geral. A história de Anne, uma jovem que decide abortar para terminar seus estudos e escapar das restrições sociais de uma família operária.

A história simples segue o itinerário de uma mulher que decide ir contra a lei. Anne tem pouco tempo pela frente. Suas provas estão chegando e sua barriga está crescendo. Leão de Ouro e Prêmio da Crítica no Festival de Veneza 2021 e Atriz Revelação nos Prêmios César 2022.

Trailer:

AS AVENTURAS DE MOLIÈRE

Dia 07 quinta 15h

Homenagem aos 400 anos de Molière

Molière, França, 2007, 120’, 14 anos

De Laurent Tirard

Com Romain Duris, Fabrice Luchini, Laura Morante

Distribuição: Bonfilm

Moliére é um jovem diretor que zomba da nobreza em suas peças teatrais, entretendo a baixa classe francesa. O tempo passa e, a cada dia, ele e sua trupe se tornam mais populares entre os pobres.

Ele acaba sendo preso por não pagar as taxas obrigatórias ao governo. Seu destino muda quando um aristocrata, Monsieur Jourdain, paga sua dívida em troca do uso dos talentos do escritor, para cortejar a bela moça Célimène. Melhor Ator (Fabrice Luchini) e Prêmio do Público no Festival de Moscou 2007.

Trailer:

CONTRATEMPOS

Dia 12 terça 17h40

De Eric Gravel

Com Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich

Distribuição: Bonfilm

Julie luta sozinha para criar seus dois filhos no subúrbio e manter seu emprego em Paris. Quando ela finalmente consegue uma entrevista para um cargo correspondente às suas aspirações, uma greve geral eclode, paralisando o transporte.

Ela então embarcará em uma corrida frenética para salvar seu emprego e sua família. Melhor Diretor e Melhor Atriz na mostra

Horizontes do Festival de Veneza 2021.

Trailer:

ENTRE ROSAS

Dia 13 quarta 14h10

La fine fleur, França, 2020, 96’, Livre

De Pierre Pinaud

Com Catherine Frot, Olivia Côte, Fatsah Bouyahmed

Distribuição: California

Eve Vernet foi a maior criadora de rosas. Hoje, está à beira da falência, prestes a ser comprada por um poderoso concorrente. Véra, sua fiel secretária, acha que encontrou uma solução ao contratar três presidiários que tentam se reinserir na sociedade, mas que não tem nenhum conhecimento de jardinagem. Enquanto quase tudo os separa, eles embarcam juntos em uma aventura singular para salvar a pequena fazenda.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=zBtQjYyJ1N4

ESPERANDO BOJANGLES

Dia 09 sábado 14h40

En attendant Bojangles, França/Bélgica, 2021, 125’, 14 anos

De Régis Roinsard

Com Romain Duris, Virginie Efira, Grégory Gadebois, Solan Machado Graner

Distribuição: California

Camille e Georges formam um casal que vive fora da realidade. Ela sempre ouve sua música favorita, Mr Bojangles. Em sua casa, só há espaço para diversão, fantasia e amigos.

Até que um dia Camille, uma mulher hipnotizante e imprevisível, desce mais fundo em sua própria mente, e Georges e seu pequeno filho Gary precisam mantê-la segura. O grande trunfo do filme é seu elenco e o menino Solan Machado Graner consegue se destacar junto dos veteranos Romain Duris e Virginie Efira.

Trailer:

GOLIAS

Dia 10 domingo | 19h30

Goliath, França/Bélgica, 2022, 122’, 14 anos

De Frédéric Tellier

Com Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot

Distribuição: Bonfilm

France, professora de esportes durante o dia, trabalhadora à noite, é uma ativista contra o uso de pesticidas. Patrick, um obscuro e solitário advogado parisiense, é especialista em direito ambiental. Mathias, lobista brilhante, defende os interesses de um gigante agroquímico. Seguindo o ato radical de uma pessoa anônima, esses três destinos, que nunca deveriam ter se cruzado, se acotovelam, colidem e se inflamam.

Trailer:

OS JOVENS AMANTES

Dia 10 domingo 14h40

Les jeunes amants, França/Bélgica, 2022, 114’, 14 anos

De Carine Tardieu

Com Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France

Distribuição: Elite

Dois amantes se reencontram no corredor de um hospital, 15 anos após o primeiro contato. Shauna tem 71 anos, enquanto Pierre tem 45.

Opostos, mas hipnotizados um pelo outro, eles se reconectam, enquanto Shauna, que já é mãe, avó e viúva, quer reafirmar que ainda é uma mulher e que a diferença de idade entre eles não importa.

Trailer:

KOMPROMAT

Dia 12 terça 19h30

Kompromat, França, 2022, 127’, 14 anos

De Jérôme Salle

Com Gilles Lellouche, Michael Gor, Joanna Kulig

Distribuição: Mares

Baseado em um inacreditável episódio real, o filme mostra a espetacular fuga de um diretor da Aliança Francesa da Sibéria. Vítima de uma trama orquestrada pelo FSB (Serviço Federal de Segurança da Rússia), esse intelectual terá que se transformar em homem de ação para escapar de seu destino.

O MUNDO DE ONTEM

Dia 11 segunda 15h30

Le monde d’hier, França, 2022, 89’, 14 anos

De Diastème

Com Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir

Distribuição: Bonfilm

Elisabeth de Raincy, Presidente da República, optou por se aposentar da vida política. Três dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais, ela fica sabendo por seu secretário-geral que um escândalo do exterior atrapalhará seu sucessor e dará a vitória ao candidato de extrema-direita. Eles têm três dias para mudar o curso da história.

Trailer:

UM PEQUENO GRANDE PLANO

Dia 11 segunda 14h

La croisade, França, 2021, 66’, Livre

De Louis Garrel

Com Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel, Lionel Dray

Distribuição: Synapse

Abel e Marianne descobrem que seu filho de 13 anos, Joseph, está vendendo seus bens mais valiosos para financiar um projeto ecológico na África. Eles rapidamente entendem que Joseph não é o único e que existem centenas de crianças ao redor do mundo em uma missão para salvar o planeta.

Trailer:

PETER VON KANT

Dia 07 quinta 20h

Peter von Kant, França, 2022, 86’, 16 anos

De François Ozon

Com Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia, Hanna Schygulla

Distribuição: Bonfilm

Peter von Kant é um diretor de cinema de sucesso e mora com seu assistente Karl, a quem gosta de maltratar e humilhar. Sidonie, uma grande atriz que foi sua musa por muitos anos, o apresenta a Amir, um belo e modesto jovem.

Peter se apaixona por Amir e se oferece para dividir seu apartamento com ele e ajudá-lo a entrar na indústria cinematográfica. A estratégia funciona, mas assim que ganha fama, Amir tem novos planos que não incluem Peter. Homenagem ao filme As lágrimas amargas de Petra von Kant, de Fassbinder, Peter von Kant é dirigido por François Ozon, o diretor de maior sucesso dos festivais Varilux no Cine Arte UFF.

Trailer:

O PRÓXIMO PASSO

Dia 08 sexta 15h40

En corps, França/Bélgica, 2022, 117’, 12 anos

De Cédric Klapisch

Com Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès, Pio Marmaï

Distribuição: Bonfilm

Elise, uma jovem bailarina clássica, se machuca em uma apresentação após flagrar a traição do namorado. Apesar dos especialistas dizerem que ela não conseguirá mais dançar, Elise vai lutar para se recuperar, buscando novos rumos no mundo da dança contemporânea. Cédric Klapisch dirigiu grandes sucessos como O Gato Sumiu, O Albergue Espanhol e Bonecas Russas.

Trailer:

QUERIDA LÉA

Dia 13 quarta 18h

Chère Léa, França, 2021, 90’, 14 anos

De Jérôme Bonnell

Com Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier

Distribuição: Elite

Depois de uma noite de bebedeira, Jonas decide visitar sua ex-namorada Léa, por quem ainda é apaixonado. Contudo, ele é rejeitado. Atormentado, Jonas vai ao café do outro lado da rua para escrever-lhe uma última carta de amor, perturbando assim o seu dia de trabalho e despertando a curiosidade do dono do café.

Trailer: