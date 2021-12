Laudo neurológico de Flordelis deve ficar pronto nesta quarta

O laudo neurológico da ex-deputada Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ), que está presa pela morte do marido, deve ficar pronto nesta quarta-feira (29). A advogada Janira Rocha, que representa a ex-parlamentar, irá à Unidade Prisional Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, a fim de tomar conhecimento do resultado dos exames.

No começo de dezembro, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói aceitou o pedido para que a ex-parlamentar fosse atendida e a consulta aconteceu no último dia 15. A magistrada oficiou a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) para que encaminhe Flordelis para avaliação geral e tratamento de saúde com máxima urgência.

De acordo sua defesa, Flordelis, “tem desmaiado e tido lapsos de memória e dores de cabeça severas dentro da Unidade Prisional em que se encontra”. Dessa forma, os advogados solicitaram que ela fosse atendida por seu neurologista particular, “a fim da preservar a sua saúde e integridade física.”

Julgamento próximo

O julgamento de Flordelis e outros acusados do homicídio contra o pastor Anderson do Carmo está cada vez mais próximo. De acordo com despacho assinado pela juíza Nearis Dos Santos Carvalho Arce, a data do júri popular deverá ser definida assim que instâncias superiores analisarem os últimos recursos ainda pendentes.

Atualmente, além de Flordelis, a filha adotiva, Marzy Teixeira, e a neta, Rayane Oliveira, possuem recursos a serem julgados pela 2ª Câmara Criminal. De acordo com o despacho, após a remessa desses recursos, será dado prosseguimento à designação das sessões de julgamento dos pronunciados.