Lancha explode na Ilha do Japonês em Cabo Frio

Banhistas levaram um susto na tarde desta terça-feira (19), após uma lancha explodir na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Até o momento, três pessoas ficaram feridas com queimaduras, mas ainda não foram identificadas.

De acordo com relatos de testemunhas ao perceber que a lancha estava pegando fogo três tripulantes pularam no mar. Os bombeiros foram acionados pelos banhistas para socorrer as pessoas que estavam na embarcação e conter o fogo.

Durante o vídeo que está sendo espalhado nas redes sociais, antes da chegada dos bombeiros, as pessoas que estavam no local tentaram socorrer as vítimas. Ainda não se sabe o motivo da explosão.

Confira o vídeo:

*Matéria em atualização.