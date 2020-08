Na manhã dessa quinta-feira (13) o prefeito de Niterói realizou o lançamento online do Mercado Municipal Feliciano Sodré, no Centro de Niterói, que está sendo restaurado. As perspectivas econômicas, principalmente de geração de emprego e renda, além da importância da reforma e requalificação da área do entorno do mercado, que será altamente valorizada, foram frisadas pelo secretariado que participou do evento no Solar do Jambeiro. A partir de primeiro de setembro será iniciada a comercialização e os primeiros 15 dias os atendimentos serão na Associação Comercial, que fica na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 286, no Centro. Já na segunda quinzena de setembro será no próprio mercado.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, ressaltou a importância da inauguração do mercado em vários âmbitos desde a história e patrimônio histórico até o desenvolvimento econômico. “Estou muito feliz e essa é mais uma realização marcante no nosso período de gestão. Se integra a outras entregas também relevantes e marcantes. A entrega desse projeto se remete a uma questão afetiva e histórica da nossa cidade. Não é fácil tirar um projeto do papel. Esse mercado foi inaugurado na década de 40 pelo Getúlio Vargas. Meus avós e pais, muitos niteroienses, passaram pelo mercado e viveram momentos marcantes na sua vida, sobretudo na década 50 e 60. Em função da perda de capital do estado do Rio, o Centro de Niterói sofreu com o esvaziamento urbano e econômico e em 1976 fechou”, lembrou.

A área tem cerca de 9,7 mil metros quadrados, dos quais mais de 3,6 mil pertencem ao prédio do Mercado Municipal. Todo o local contará com medidas de sustentabilidade, como o uso da luz natural, reaproveitamento de água de chuva e telhado verde. De acordo com a apresentação da representante do consórcio e sócia-diretora do Nacional Shopping, Sofia Avny, o mercado impulsiona o turismo, cria um espaço público ativo, gera crescimento econômico, propõe a renovação de áreas no entorno, reúne pessoas com diversidade e promove a saúde alimentar pública. “Temos que resgatar os marcos das cidades e será um lugar de socializar, trocar, vender, se divertir e fazer acontecer. A centralidade de uma cidade, desde a época dos Romanos, são os mercados públicos municipais. Niterói tem operadores maravilhosos e com certeza vão ter o espaço dentro do mercado e vamos também trazer operadores em alguns segmentos que não têm em Niterói. Para ter público tem que ter estoque, tem que ter produto e tem que faturar. As lojas serão a partir de 8m² e o tamanho vai atender a forma de trabalhar e as necessidades de cada lojista. A parte antiga e a nova se integram e a negociação desses espaços serão de acordo com o tamanho das lojas”, contou.



Em apuração…