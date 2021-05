Lançamento de esgoto in natura em praia de Búzios causa polêmica na cidade

A população de Búzios, na Região dos Lagos, acompanha com preocupação o debate a respeito do risco do aumento do despejo in natura do esgoto na Praia Rasa. O material é oriundo de cidades próximas à lagoa do Rio Una.

A polêmica acontece por causa do lançamento do esgoto de municípios em volta da Lagoa de Araruama por meio de um emissário submarino em Arraial do Cabo. O despejo começa na região da Praia Grande, ou no rio Una, e deságua na Praia Rasa, em Búzios. Ocorre, que, mesmo sendo ¨tratado¨, a Prefeitura de Búzios alega que essa não é a melhor solução sob o ponto de vista técnico, pois o Executivo afirma que a poluição da praia Rasa vai comprometer o ecossistema do Mangue de Pedra.

O Secretário do Ambiente, Evanildo Nascimento, afirma que nada foi resolvido ainda, e que as discussões estão em andamento. Além disso, ele afirma ter o apoio do Conselho de Meio Ambiente no sentido de não aceitar o despejo, e, que, caso seja decidido o lançamento do rio, o município poderá até acionar a Justiça.