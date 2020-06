Lançamento de cursos do Senac EAD contempla estudantes e profissionais na área cultural

O cenário da pandemia global, provocado pela Covid-19, está modificando diferentes setores da sociedade, e na cultura o desafio é reestruturar o formato e desenvolvimento de projetos que apresentem inovação e oportunidade de captação de recursos.

Atento a essa realidade, o Senac EAD lançou dois novos cursos de extensão universitária: Arte e Cultura e Cultura e Desenvolvimento. As opções de aperfeiçoamento atendem à demanda de profissionais com atuação em produção cultural e estudantes universitários, interessados em aprofundar os conhecimentos conceituais. Para Alice Coutinho Costa Lima, professora do Senac EAD, o objetivo dessas qualificações é proporcionar ao participante a compreensão conceitual sobre cultura .

Os participantes do curso Arte e Cultura terão acesso a uma revisão conceitual das definições de cultura, cultura popular, cultura erudita e folclore. Durante as aulas haverá apresentações e debates a respeito de diferentes manifestações populares, com foco no entendimento sobre tradição, patrimônio e cultura oral, entre outros temas .

Esta extensão, detalha Alice, fomenta discussões saudáveis e reflexões sobre identidade brasileira, dialogando com outras áreas de formação acadêmica. “Buscamos um diálogo direto com a área de educação e como tratar dessa temática no ensino, por isso, acredito que seja muito interessante não só aos cursos de Educação Artística e Artes Plásticas, mas ainda aos estudantes de Pedagogia. Produção Cultural e das Ciências Sociais também são temas que integram esse curso”, pontua.

Quanto à extensão em Cultura e Desenvolvimento, o aluno também receberá orientações sobre a utilização prática desses conceitos aliados ao universo dos projetos culturais. A docente destaca que esse curso pode sanar algumas situações observadas no cotidiano dos profissionais que atuam no segmento cultural.

“Como as formações acadêmicas são muito recentes na área, ainda vemos que a maior parte dos agentes vêm de formações diversas e com habilidades aprendidas na prática da profissão. Nesse sentido, observamos que faltam a muitos deles conhecimentos e reflexões teóricas mais amplas sobre cultura”, argumenta a especialista.

Recomendações para estudantes e profissionais da área cultural

Àqueles que desejam aprofundar os conhecimentos sobre cultura, a docente do Senac EAD indica:

– Pesquisar e, na medida do possível, participar de cursos sobre o tema, visto que contribuirão para formação de um repertório crítico;

– Ler o máximo possível de notícias e consumir cultura sempre;

– Para os interessados em construir uma trajetória acadêmica, é importante conhecer os principais autores dos debates dos estudos culturais como: Stuart Hall, Nestor G. Canclini, Raymond Williams, ou da sociologia da cultura como Pierre Bourdieu.