Lançado edital para contratar empresa gestora do novo restaurante popular em Niterói

A Prefeitura de Niterói lançou nesta terça-feiar (11) edital com as normas para realização de um pregão, às 10h, no próximo dia 3, para saber qual empresa vai administrar seu segundo restaurante popular, que será aberto na Alameda São Boaventura, no Fonseca, Zona Norte da cidade.

A nova unidade, que tem previsão de ser inaugurada ainda este ano vai abrigar a primeira Escola de Formação em Gastronomia Popular do Estado, onde jovens e adultos poderão obter qualificação profissional para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo com diversos cursos na área de gastronomia, padaria e serviços para bares e restaurantes. A licitação será na modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço. Conforme o edital, o valor total é de R$ 5.037.621,77 (cinco milhões, trinta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos).

O texto do edital ressalta que deverão ser disponibilizadas diariamente 600 cafés com café com leite, pão (branco, bisnaguinha, pão de coco, baguete, pão, de forma) com manteiga e fruta da época, além de 1.690 refeições diárias com arroz branco tipo 1 agulhinha e arroz colorido (com brócolis, beterraba, cenoura ou espinafre), feijão (preto, carioca, mulatinho, verde, vermelho, branco).

O prato principal deverá ser composto de carnes (pescado, bovinos, aves, suínos e outras), guarnição com legumes, raízes ou tubérculos, farofas, massas; salada com dois tipos de verdura e sobremesa, com fruta da época e um doce. A bebida será suco de polpa da fruta.

Segundo o edital, o contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão e manutenção do restaurante popular da Zona Norte, incluindo serviços de aquisição, pré-preparo, preparo, cozimento, distribuição de refeições, higienização, manutenção, fornecimento de equipamentos e utensílios de cozinha, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

O documento ressalta que o prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da contratação da empresa, desde que posterior à data de publicação do extrato do contrato no veículo de publicação dos atos oficiais do Município, valendo a data da publicação do extrato como termo inicial de vigência. O edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site www.niteroi.rj.gov.br., no ícone aviso de licitação – SMA.