Lagoa de Itaipu recebe abraço em ação pela preservação do seu entorno

Moradores e ambientalistas da Região Oceânica organizaram um abraço na Lagoa de Itaipu na manhã deste domingo (05). O ato foi liderado pelo movimento Lagoa Para Sempre que quer a permanência de áreas de brejo e restinga do Parque Estadual da Serra da Tiririca que o Superior Tribunal Federal mandou devolver aos donos do terreno. A manifestação pediu a Prefeitura de Niterói que não licencie nenhuma obra no local.

Eles querem que o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) mantenha a faixa marginal de proteção da Lagoa de Itaipu e delimite as terras públicas estaduais correspondentes às áreas de brejo e restinga, reclamadas ilegalmente como propriedade das construtoras, reincorporando-as ao patrimônio público.

Outra reivindicação é para que a Assembleia Legislativa aprove o Projeto de Lei n° 278/2015, que ratifica, amplia e consolida o Parque Estadual da Serra da Tiririca. Pedem que a Prefeitura de Niterói reconheça o valor ambiental dessas áreas – inclusive como ecossistemas mitigadores das consequências das mudanças climáticas – e não licencie nenhuma obra no local.

Os manifestantes solicitam, ainda, que o Projeto de Lei Urbanística do Executivo garanta a proteção do patrimônio ambiental, cultural, social e cênico da Região Oceânica. Uma das reivindicações é para que a Prefeitura fiscalize de fato o Contrato de Concessão da Águas de Niterói, averiguando seriamente as denúncias de irregularidade na coleta e despejo de esgoto no sistema lagunar, tornando efetivo o Programa “Ligado na Rede” com escala para toda a Região Oceânica, e inclua nas obras de drenagem e pavimentação a ligação na rede de esgoto das casas e estabelecimentos.

Um dos pedidos é a implementação imediata pela Prefeitura de medidas de mitigação dos impactos do asfaltamento massivo de vias públicas da Região Oceânica no sistema lagunar, adotando práticas sustentáveis cessando com o corte desnecessário de árvores.

O movimento quer que o Ministério Público atue com efetividade no combate à grilagem de terras públicas e edificações em áreas protegidas do entorno da Lagoa.