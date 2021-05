Ladrões trapalhões escondem arma em hospital e acabam presos em São Gonçalo

Funcionários do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) tomaram um susto, na noite dessa quarta-feira (26), ao encontrarem uma arma, dentro da lixeira de um banheiro. Os bandidos trapalhões, que esconderam o revólver no local, não contavam que câmeras de segurança da unidade de saúde flagrariam a movimentação deles. Os dois acabaram presos em flagrante.

Segundo relato da Polícia Militar, uma funcionária do hospital abordou um PM, lotado no 7º BPM (São Gonçalo), que atua como plantonista na unidade. A profissional relatou ao agente que havia acabado de encontrar, na lixeira de um dos banheiros, uma arma de fogo. O agente foi ao local e confirmou que se tratava de um revólver calibre 38, com seis munições.

O policial entrou em contato com a chefia da segurança da unidade a fim de analisar o sistema de câmeras, para confirmar quem deixou o armamento no local. As imagens apontaram que um homem o teria feito. Em buscas na unidade de saúde, o suspeito foi localizado, ainda dentro do hospital, e foi abordado.

Segundo relato do acusado aos agentes, a ideia seria buscar a arma dentro do banheiro para, em seguida, entregá-la a um comparsa, que estaria esperando do lado de fora do hospital, para que ambos fizessem assaltos pela região do Colubandê, onde fica o hospital. Uma equipe do batalhão foi acionada e encontrou o segundo suspeito, no local onde seria o “ponto de encontro”.

A dupla de ladrões trabalhões acabou presa em flagrante, antes que conseguissem fazer os roubos que planejavam. Eles foram conduzidos à 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. A arma, que eles usariam, acabou apreendida.