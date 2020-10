Ladrões sofrem acidente e terminam presos em Itaboraí

Um roubo cometido na madrugada de ontem (18) deu completamente errado para dois ladrões em Itaboraí. Logo após levarem o Fiat Pálio de uma vítima, os acusados se chocaram contra uma parede no bairro de Manilha. Além do acidente, um policial retornando do serviço para casa viu a batida e viu quando um suspeito saiu do veículo. O agente do Setor de Inteligência do 35º Batalhão (Itaboraí) realizou então a abordagem aos ocupantes do carro, Filipe Farias da Silva, conhecido como Filipinho, e um adolescente de 17 anos. De acordo com o policial, junto de Filipe foi encontrada uma pistola 9 milímetros de fabricação israelense com a numeração raspada e 11 munições. Foi neste momento que os acusados receberam voz de prisão e voz de apreensão sendo algemados.

Divulgação

Posteriormente a vítima chegou ao local e também reconheceu ambos os jovens como sendo os autores do roubo que sofreu e contando sobre a participação de um terceiro integrante no crime, ainda segundo informações repassadas pelo policial. Além do carro, um celular foi levado da vítima pela dupla e também recuperado. Uma equipe de apoio do 35º Batalhão foi acionada e também uma outra equipe de socorro da concessionária responsável pela via onde o acidente aconteceu. Atendidos, os acusados foram liberados para serem levados para a 71 DPª (Itaboraí) e em seguida para a central de flagrantes da área, a 73ª DP (Neves), onde permaneceram à disposição da justiça. O veículo foi levado para a pátio mais próximo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).