Ladrões de cabos são presos em Niterói

A policia segue na cola de criminosos que atuam pelas ruas da cidade furtando fios de cobre. Na madrugada desta terça-feira (14), dois homens foram presos em flagrante após furtarem cabos de telefonia, no bairro da Engenhoca, Zona Norte de Niterói. Os acusados tinham ferramentas apropriadas para a prática.

A ação foi coordenada por policiais militares do 12º BPM (Niterói). Segundo informações dos agentes, o batalhão recebeu denúncia, via 190, de que homens estavam furtando os cabos na Rua José Agra. Uma equipe foi mobilizada ao local e flagrou a dupla com os cabos. Questionados, os homens admitiram aos agentes que estavam furtando.

De acordo com os policiais, foram apreendidos cerca de 30 metros de cabos telefônicos, além de uma escada e um alicate, usados para fazer os furtos. A dupla foi conduzida à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região. Eles foram identificados, têm 43 e 28 anos, e não possuem anotações criminais anteriores. Os dois foram autuados e presos em flagrante.

‘Ladrão Noel’ furta cabos

Na quinta-feira (9), m homem foi flagrado furtando cabos e tubulações da instalação de ar-condicionado, que estava no telhado de uma antiga escola, na Rua Presidente Backer, em Icaraí. O “ladrão noel” acabou flagrado e preso. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói). Segundo a polícia, crimes do tipo se tornaram recorrentes na região.