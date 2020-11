Ladrão recebe ‘visita’ da polícia em casa

Policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM-SG) prenderam no final da tarde de ontem (5) um homem com mandado condenatório de prisão em aberto pelo crime de roubo. Sob o comando da delegada titular da unidade, Carla Guimarães, os agentes seguiram até o endereço do acusado no bairro do Mutuá, em São Gonçalo. Após levantamento de informações se tornou possível o conhecimento da localização do suspeito e do seu endereço de moradia. Ihago Machado da Silva de Oliveira, não resistiu a prisão e foi levado para a delegacia responsável pela operação.

Na unidade civil, de acordo com os agentes, foi constatada a participação anterior do acusado em crimes como os de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor além de diversas passagens durante a sua adolescência quando o mesmo respondeu por fatos análogos a crimes das leis de drogas. Ihago permaneceu preso e a disposição da justiça para a sua transferência para o sistema carcerário onde cumprirá a decisão judicial.