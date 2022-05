‘Ladrão’: populares reagem à transferência de Cabral

Logo que a informação de que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, seria transferido da Unidade Prisional da Polícia Militar (UP-PMERJ), no Fonseca, em Niterói, começou a se espelhar, populares que passavam pelo local começaram a reagir. “Ladrão”, gritou um motorista. “Esse bandido vai passear de novo”, ironizou um pedestre.

Cabral é suspeito de obter regalias na prisão. Segundo informações do juiz Marcelo Rubioli, da Vara de Execuções Penais, o ex-governador estaria recebendo itens como refeições entregues por restaurantes, cigarros, toalhas bordadas com seu nome, entre outros itens.

A descoberta aconteceu durante uma ação de fiscalização na ala onde Cabral está cumprindo pena. Devido às denúncias, a Justiça determinou que o ex-governador fosse transferido de volta para o Complexo Prisional de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A transferência deve acontecer ainda nesta segunda-feira (2), mas ainda não tem hora para acontecer.

PM se manifesta

Em nota, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, “por determinação do comando da Unidade Prisional da Corporação (UP/PMERJ), todas as decisões da Vara de Execuções Penais estão sendo rigorosamente cumpridas.

Como parte desses procedimentos, seis acautelados, entre os quais cinco oficiais, já respondem a processos administrativos disciplinares e tiveram, preventivamente, o direito a visitas suspenso.

Paralelamente às ações no âmbito da UP/PMERJ, o atual Comando da Corporação vem fazendo gestões para aprimorar o sistema de controle da unidade prisional. Entre as medidas adotadas, vale citar a renovação de parte do efetivo; intensificação das inspeções internas pela Corregedoria Geral da SEPM; reposição de equipamentos de controle, como a aquisição de um scanner corporal em processo de licitação; cursos de capacitação de pessoal; e, a médio prazo, projeto de reestruturação das instalações físicas da unidade prisional.”