‘Ladrão intermunicipal’ é preso em Niterói

Atualmente, criminosos não tem ficado restritos a uma única região para estabelecer sua “atuação”. Alguns deles, viajam até mesmo para outras cidades, seja em busca de maiores lucros com práticas ilícitas ou mesmo fugir da polícia. No entanto, enganam-se aqueles que acreditam estarem livres de pagar pelos seus atos, quando se mudam. Foi o que aconteceu, nessa segunda-feira (12), com um foragido da justiça, que acabou capturado pela PM.

Segundo informações de policiais militares do 12º BPM (Niterói), o fugitivo tem 41 anos de idade e é procurado por crime de furto, cometido na cidade de Volta Redonda, no Sul do Rio de Janeiro. De acordo com os agentes, por volta de 22h, ele estaca junto com outros cinco homens, que saiam da Comunidade do Sabão, Região Central de Niterói. Desconfiados, PMs, que estavam em patrulhamento, fizeram a abordagem.

A equipe policial informou que, em contato com o Serviço Reservado (P2) do batalhão, ficou comprovado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto. Contudo, em relação os demais homens, não foi encontrado nada de ilícito e, além disso, não havia registro de mandados de prisão em aberto contra eles. Todos, com exceção do foragido, foram liberados.

Já o fugitivo foi conduzido à 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado. O suspeito foi conduzido à carceragem da distrital e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde será submetido à audiência de custódia.