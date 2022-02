Ladrão furta loja, dá uma de Homem-Aranha, se enrola na teia e acaba preso

Uma loja foi invadida e teve cigarros e bebidas alcoólicas furtados, na madrugada desta quinta-feira (10), no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói. O suspeito foi flagrado pelo dono do estabelecimento e, para tentar escapar, tentou fugir pelo telhado de um imóvel vizinho, ao melhor estilo “Homem-Aranha”. A “fuga radical”, no entanto, foi frustrada pela Polícia Militar.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), a unidade recebeu denúncia, via 190, de que uma loja, na Alameda São Boaventura, altura do número 245, estava sendo invadida. No local, os PMs encontraram o dono do estabelecimento, que disse ter flagrado a ação, tentado fazer um cerco, mas que o suspeito tentou fugir.

Ainda segundo os policiais, o acusado pulou no telhado de uma casa vizinha, chegando a quebrar telhas. O suspeito acabou cercado pelos policiais. Com o acusado, havia uma mochila com os itens furtados. A PM afirma que havia duas garrafas de uísque, 16 isqueiros, 42 maços de cigarro, R$ 47 em cédulas, R$ 100 em moedas, além de um celular.

Questionado pelos policiais, o acusado, que tem 29 anos e tinha a ficha criminal limpa, afirmou ter cometido o crime “para sustentar o próprio vício” em álcool e tabaco. Todo o material foi apreendido e o homem preso em flagrante por furto. O caso foi registrado pela 76ª DP (Niterói). A Polícia Civil realizou perícia no local do crime.