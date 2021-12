Ladrão é preso minutos após roubar carro de mulher em Niterói

Policiais militares frustraram a fuga de um criminoso que tinha roubado um carro no bairro do Ingá, Zona Sul de Niterói, na manhã desta quinta-feira (9). A ação contou com apoio de câmeras de monitoramento da associação ViverBem. Segundo informações prévias, um dos acusados possui histórico criminal.

De acordo com informações da polícia, uma mulher havia acabado de deixar o filho na escola, quando foi abordada na Rua Professora Lara Vilela, no Ingá. Ela teve o automóvel e os pertences levados. A central de monitoramento flagrou a ação, alertou o 12º BPM (Niterói) e policiais da unidade montaram um cerco.

O carro, modelo Jeep Renegade, foi localizado em fuga, indo na direção do Largo da Batalha, Região de Pendotiba de Niterói. A equipe conseguiu fazer a abordagem na Estrada Caetano Monteiro, bairro do Badu, também em Pendotiba. Ainda que o assaltante estivesse armado, não houve registro de troca de tiros.

Segundo relatos de pessoas que testemunharam a prisão, em conversa aos PMs o preso teria dito que ficou preso por cerca de 15 anos, estava solto havia pouco tempo e não sabia que a cidade estava contando com câmeras de monitoramento. O carro foi recuperado e um revólver apreendido. O caso foi registrado pela 76ª DP (Niterói).