Ladrão de carro cospe em PMs e acaba preso em Niterói

Um homem, que havia sido flagrado tentando furtar um carro em pleno Centro de Niterói, na noite de terça-feira (4), causou confusão e tentou agredir policiais após ser levado à delegacia, já durante a madrugada desta quarta-feira (6). O acusado precisou ser imobilizado e acabou preso em flagrante.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe que realizava patrulhamento pela Avenida Washington Luís viu, ao longe, dois homens tentando forçar a porta de um Renault Logan, que estava parado na via. Um dos suspeitos, quando notou a chegada da viatura, conseguiu fugir, mas o comparsa ficou no local e foi abordado pelos agentes.

Caso aconteceu na Avenida Washington Luís – Foto: Reprodução/Google Street View

De acordo com os policiais, o suspeito, que foi identificado, tem 21 anos e sem anotações criminais anteriores, estava muito alterado. Ele precisou ser algemado ao ser conduzido à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes. Na delegacia, a equipe da PM afirma que os desacatos continuaram. O acusado, além de tentar agredir os militares, cuspiu na equipe.

Novamente, o homem precisou ser imobilizado até ser encaminhado á carceragem. Ele foi autuado em flagrante e, além de responder pela tentativa de furto, poderá ser responsabilizado por desacato e resistência. A própria 76ª DP fez o registro da ocorrência. O homem será encaminhado ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia.