Labradores são levados por bandidos em assalto na BR-101

Crminosos levaram duas cachorras, da raça labrador, durante assalto, na noite desta terça-feira (20), na Rodovia BR-101, em São Gonçalo. De acordo com a proprietária das mascotes, vários criminosos armados abordaram o carro onde estavam ela e o esposo, na altura do bairro Jardim Catarina.

Segundo Roberta Dumani, de 40 anos, ela e o esposo, Simão Zanardi, retornavam de uma viagem a trabalho, do Espírito Santo, quando o crime aconteceu. Ela narra que teve o automóvel, modelo Jeep, de cor branca, roubado por vários criminosos armados, em motocicletas.

“A gente estava vindo para casa, em direção ao Rio, tinha duas pessoas no carro, eu e meu marido, e dois cachorros. Fomos abordados na altura do Jardim Catarina, eles estavam numa velocidade alta, de repente frearam. Tinha várias motos, com dois ocupantes armados cada e mandaram a gente descer”, disse.

Donos divulgaram cartaz, nas redes sociais – Foto: Arquivo pessoal

Durante a abordagem, o casal ainda tentou convencer os criminosos a permitirem que retirassem os animais, chamadas Sansa e Babalu, de dentro do automóvel, sem sucesso. Sansa é um labrador branco fêmea, cor caramelo, de 5 anos, tem 60 kg e possui displasia, que é uma dificuldade para caminhar, e toma remédios. Babalu é um labrador filhote, também fêmea, de 1 ano.

“Eles levaram o carro com as cachorras dentro. Tentamos tirar os cachorros e eles não deixaram. Eles colocaram a arma na cabeça da gente, falando que ia matar. Falamos para levar tudo e deixar os cachorros, mas eles não deixaram. Foi horrível”, recordou, emocionada.

Além do carro e das mascotes, pertences pessoais e documentos do casal foram roubados. Eles foram socorridos por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, na sequência, compareceram à 76ª DP (Niterói), onde registraram a ocorrência. Quem tiver informações sobre Sansa e Babalu pode entrar em contato com Simão, pelo telefone (21) 99836-0352.