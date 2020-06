Laboratório Municipal realiza 135 mil exames em um ano

Os exames de sangue, fundamentais para acompanhamento das condições saúde dos pacientes, receberam pela Prefeitura de Itaboraí, uma atenção especial. Inaugurado há um ano, a população passou a contar com o Laboratório Municipal de Análises Clínicas – HumanizaLab, com 193 diferentes tipos de exames. E neste período, 135.274 análises foram realizadas. Localizado no Centro da cidade, o local pode auxiliar com diagnósticos de doenças comuns até problemas mais graves.

Com a inauguração, todas as análises passaram a ser realizadas pelo próprio município, não necessitando mais que a Secretaria de Saúde terceirize o serviço, oferecendo a população de Itaboraí mais rapidez nos diagnósticos e economia para o governo.

“Os resultados, que levavam até semanas para ficarem prontos, agora podem sair de três a cinco dias, isso faz uma diferença muito grande para a pessoa que está esperando diagnóstico, por exemplo, de uma doença para dar início imediato a um tratamento correto”, explicou o secretário de Saúde, Júlio Ambrósio.

No HumanizaLab 10 profissionais trabalham manipulando, armazenando e analisando as amostras colhidas nos pacientes, que podem ser através de urina, sangue, fezes, saliva e etc. E tudo é analisado no próprio laboratório municipal. Com o material dos pacientes, os técnicos em laboratório vão manipular e fazer as análises clínicas de forma adequada, tendo a disposição aparelhos novos e modernos, que vão garantir a sua confiabilidade com resultados mais precisos.

“Um laboratório não vende saúde e sim esperança. Cada paciente que entra aqui quer saber se está bem ou se tem alguma doença para que possa ser tratada. E todos são recebidos com muita atenção e carinho”, comentou o farmacêutico e diretor técnico do HumanizaLab, Ciro Correa.

Ele explica que, após a coleta sanguínea ou de outro material para análise, todo processo é realizado de forma adequada para que a qualidade da amostra seja mantida. Todas são encaminhadas para os setores relacionados no laboratório para análise e emissão de um laudo diagnóstico sobre uma possível patologia a ser verificada por um médico para dar início a um tratamento, quando necessário.