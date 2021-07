Kelvin Hoefler inaugura Mural de Medalhistas do Time Brasil em Tóquio

Skatista se torna o primeiro medalhista do time brasileiro nesta edição dos Jogos e na estreia do skate

Primeiro brasileiro medalhista no skate em olimpíadas e do time brasileiro nos Jogos de Tóquio 2020, Kelvin Hoefler inaugurou, na noite deste domingo (horário de Tóquio), o Mural de Medalhistas na base do Time Brasil em Chuo. Mais cedo, o skatista brilhou na Ariake Sports Park Skateboarding e conquistou a medalha de prata no Skate, categoria street.

“É tudo muito novo para o skate, sentir essa sensação de ser medalhista olímpico. É muito gratificante representar o Brasil. A medalha estava pesada no pescoço, eu tirei e fiquei admirando, ela é muito bonita”, declarou Kelvin.

O brasileiro também comentou sobre o clima do skate, falando da relação de amizade entre os atletas. “O skate é uma grande família, todos torcem uns pelos outros, querendo show e grandes manobras. Queremos sempre que o melhor vença”, afirmou Kelvin.

O skatista ainda comentou sobre uma curiosidade no seu estilo de concentração antes da competição: ele fica com fones de ouvido, porém desligados. “No skate você fica trocando ideia com os outros, conversando bastante. Mas como não vim para brincar e sim para ganhar medalha, adotei minha estratégia de sempre. Coloco os fones de ouvido e ninguém vem falar comigo porque acham que estou ouvindo música. Eu só queria falar o necessário”, revelou o skatista.