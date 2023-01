Kantar precisa adaptar seus trabalhos à nova realidade da TV

Mais acentuadamente Globo e Record, com Globoplay e Play Plus, passaram a se valer também do streaming para exibição de muito dos seus conteúdos, entre programas, novelas, realities shows, documentários, telejornais e até coberturas ao vivo.

O que também não deixar de ser e necessariamente deve ser considerada uma outra forma de assistir produções da TV aberta.

Natural que com o tempo, também SBT e Band, entre as principais, venham fazer o mesmo, para atender melhor e mais convenientemente o seu telespectador. Um caminho sem volta.

E é por aí que se reclama um trabalho mais abrangente do Ibope, para medir os resultados dessas emissoras, não tão somente pelo que é apurado em suas transmissões, nos horários estabelecidos e canais convencionais.

Para tanto se faz necessário a atualização mais frequente e ampliada da amostra, trocas de meters viciados e índices condizentes com a população atual, entre outras providências possíveis.

Nunca por aqui se duvidou da idoneidade do Ibope. Ao contrário. As fracassadas tentativas do Datanexus e GFK só atestaram a sua seriedade, porém as muitas mudanças observadas nesses últimos tempos não foram acompanhadas na sua maneira de trabalhar e requalificar os resultados.

A audiência da TV aberta que nos é apresentada hoje, passa apenas uma ideia, mas com certeza, pode-se seguramente afirmar, está bem longe de refletir a realidade.

bastidor da novela “Travessia”, com Ari (Chay Suede) e Chiara (Jade Picon) – crédito Estevam Avellar)

TV Tudo

Pé do ouvido

Nos interiores da Globo já tem gente comemorando a conquista do Mundial de Clubes. O direito de transmitir a competição que irá de 1º a 11 de fevereiro no Marrocos.

O fator Flamengo, como representante brasileiro e vencedor da Libertadores, dizem, foi determinante.

(Arrascaeta, craque do Flamengo/ Divulgação)

Vai de teatro

Até outro dia na Band, como atração do “Nóis na Firma”, Marcelo Médici não irá integrar o elenco de “Amor Perfeito” na Globo.

Surgiu, inclusive, a oportunidade de uma participação mais adiante, mas o ator já está comprometido com teatro até o meio do ano.

Campeã de audiência

A versão dublada de “Será Isso Amor?”, novela turca que se encontra entre os conteúdos mais assistidos da HBO Max desde sua estreia na plataforma, já está disponível.

A trama conta a história de um amor improvável entre o empresário Serkan e a estudante Eda e virou um fenômeno entre os brasileiros, como uma das novelas mais procuradas da HBO Max.

É oficial

Camila Queiroz está confirmada como protagonista de “Amor Perfeito”, substituta de “Mar do Sertão” na faixa das 18h da Globo.

Estreia prevista para 20 de março. Camila fará Marê, que após ser presa injustamente, inicia um plano de vingança – parece que já vi isso em algum lugar.

Meio sem jeito

Comentarista político do “Rede TV News” e apresentador do “Opinião no Ar” do digital, Silvio Navarro foi dispensado pela Rede TV!. O aviso chegou enquanto estava em férias e de que não precisava mais aparecer.

Era a última voz do jornalismo alinhada com o antigo governo.

Por outra

Nos interiores da Rede TV!, altos escalões, corre a informação que Marcelo de Carvalho, um dos sócios, pretende tirar um ano sabático.

Passar parte dos seus próximos tempos entre Estados Unidos e Itália.

Divulgação

Nesta quinta-feira, ao longo do dia, durante sua programação, a Globo vai apresentar os participantes do “BBB23”.

A edição estreia no próximo dia 16, segunda-feira que vem.

Furo n´água

Assistindo toda essa movimentação da Band, acertando Fórmula E, NBA e agora UFC nas noites de sábado, conclui-se que a sua direção vai se especializando na antiprogramação.

O que é bem diferente de contraprogramação. Se pensar em audiência, a possibilidade é zero.

Outro foco

Afastada das atividades na TV e cinema por força das circunstâncias, Thaila Ayala está como mamãe em tempo integral.

Está tão focada nisso que já tem um podcast, “Mil e Uma T(r)etas” para abordar seus conhecimentos.

Preparação

Brenno Pavarini dá sequência à saga dos gigantes na série “Reis”.

O personagem vai começar a conspirar uma guerra contra os israelitas, sempre em busca de poder e fama. Busca o reconhecimento que Golias (Alexandre Tigano) já teve um dia.

(Divulgação)

Bate – Rebate

· Nesta sexta, no Teatro Morumbi Shopping, estreia “O Homem e sua Próstata”, com Tânia Alves e Norival Rizzo no elenco.

· A versão brasileira do musical “Mamma Mia!”, criado a partir das canções do grupo ABBA, ficará em cartaz no Teatro Multiplan – Shopping Village Mall, Rio, de 2 de fevereiro a 26 de março…

· … No elenco, Claudia Netto, Maria Clara Gueiros, Gottsha, Maria Brasil, Diego Montez, Sérgio Menezes, entre muitos outros.

· SBT renovou contrato de todos os integrantes do seu departamento de esportes.

· A estreia do primeiro episódio da série “Pluft, O Fantasminha” na Globo foi vista por 15,3 milhões de telespectadores no último dia 8, domingo…

· … O primeiro live action infantil brasileiro em 3D é inspirado no clássico de Maria Clara Machado e tem direção da escritora Rosane Svartman…

· … Nas redes sociais, quase 10 mil tweets comentaram a exibição. Os próximos episódios vão ao ar dias 15 e 22 deste mês, depois de “Temperatura Máxima”.

· Zezeh Barbosa, Darcy em “Todas as Flores”, também integra o elenco do filme “Uma Fada Veio Me Visitar!”, estrelado por Xuxa.

· O ritmo na HBO Max para a sua dramaturgia, recentemente aprovada, é bem diferente daquela que estamos acostumados…

· … Vai mais no devagar e sempre. Mas bem devagar mesmo.

· Ontem, onde leu-se “Doido”, entenda-se “Dodô”, o artilheiro dos gols bonitos.

C´est fini

O Acústico MTV “Manu Gavassi Canta Fruto Proibido” será disponibilizado no Paramount+, no dia 2 de fevereiro, e também na MTV. Neste projeto, a Manu presta homenagem a Rita Lee.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!