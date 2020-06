Justiça suspende através de liminar desconto nas mensalidades escolares

A Justiça do Rio, através de liminar, decidiu suspender, na noite de segunda-feira (15) a lei estadual que concedia desconto nas mensalidades de escolas e universidades. A decisão, que atendeu a um pedido do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, com apoio do Procon, é da juíza Regina Chuquer .

A lei havia sido sancionada no último dia 4, e estabelecia desconto de 30% sobre o excedente de um piso de R$ 350. A magistrada alegou na decisão que “a leitura dos artigos da lei impugnada demonstra a incompatibilidade formal e material com diversas normas constitucionais”. De acordo com o texto, a lei era uma forma de compensação por não haver aulas presenciais nas instituições de ensino, devido à pandemia.

A lei também havia determinado que as instituições de ensino estabelecessem uma “mesa de negociação” para acertar descontos maiores ou mesmo a devolução de valores.