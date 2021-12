Justiça solta mãe acusada de matar recém-nascido

A mulher acusada de matar próprio filho, recém-nascido, no dia 10 de agosto deste ano, em Itaboraí, foi solta. Ela foi posta em liberdade, no último final de semana, após o juiz Daniel da Silva Fonseca, titular da 1ª Vara Criminal de Itaboraí, conceder alvará de soltura. A suspeita estava presa desde o dia do crime e teve a detenção substituída por medidas cautelares.

Em sua decisão, o magistrado explicou que, com base nos depoimentos de familiares da acusada e de policiais envolvidos na ação, existe a possibilidade do crime ter sido sob influência do “estado puerperal”. Além disso, ainda com base nas declarações colhidas durante a instrução, é possível que a mulher sequer soubesse que estava grávida.

Isto porque, de acordo com as declarações, ela não teve mudanças significativas no corpo. Em seu depoimento, a suspeita afirmou que não percebeu nenhuma alteração em seu corpo durante a gravidez, afirmando que sequer se recordava do parto. Além disso, a mulher disse que passou mal em via pública e não percebeu que havia dado à luz naquele momento.

Por fim, o juiz aponta que, desde sua prisão, a acusada não foi submetida a exame médico-pericial que comprovasse o estado puerperal. O Instituto Médico Legal (IML) foi oficiado para realização de perícia a fim de constatar o estado da acusada no momento do crime. Por fim, a prisão preventiva foi substituída por comparecimento trimestral ao juízo, nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

“Não vislumbro a presença de risco à ordem pública ou qualquer outro motivo que justifique a manutenção da prisão cautelar. Trata-se de ré primária e de bons

antecedentes, que, a despeito da gravidade dos fatos, necessita de assistência médico psiquiátrica e amparo da família, tratando-se mais de um caso de saúde pública do que propriamente de Justiça Criminal”, afirmou o juiz.

Recordando

O caso aconteceu na manhã de 10 de agosto, uma terça-feira. O corpo de um recém-nascido foi encontrado, esquartejado, em uma comunidade conhecida como Rato Molhado, no bairro da Ampliação. A mãe foi detida pela polícia, por suspeita de envolvimento no crime.

Segundo informações do 35º BPM (Itaboraí), uma equipe foi acionada à Rua Manoel Lopes de Oliveira com a informação de que haveria o corpo de uma criança recém-nascida no local. Chegando lá, a cena aterrorizante. O cadáver estava sem os braços e as pernas, em um dos becos, próximo a uma lixeira.

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foram acionados ao local. Chegando, os agentes encontraram um rastro de sangue que poderia indicar a localização do autor do crime. Os policiais seguiram a trilha por aproximadamente 1 km e encontraram a possível mãe da criança, escondida em sua casa, com sinais de parto recente.