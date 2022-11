Justiça ouve duas testemunhas, na segunda audiência do caso João Pedro

Jovem foi morto em São Gonçalo, com um tiro de fuzil

Na tarde desta quarta-feira (16), duas testemunhas foram ouvidas, na audiência de instrução e julgamento do processo que apura a responsabilidade pela morte do jovem João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, morto, em 2020, com um tiro de fuzil, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Federal, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

Ambas pediram para que os réus – os policiais civis Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister – fossem retirados do tribunal, por não se sentirem à vontade em ficar frente a frente com os acusados pelo crime. Uma delas afirmou não se lembrar que havia criminosos armados, próximos à casa do garoto.

Com uma duração média de três horas, a audiência, conduzida pela juíza Juliana Grillo El-Jaick, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, contou com a presença de pessoas que vestiam a camisa de João Pedro.

Primeira testemunha a depor, uma adolescente de 17 anos, amiga da vítima, disse que ela e outros jovens estavam na casa em que João Pedro foi baleado. Contou que os amigos estavam no quintal, quando ouviram barulhos de helicóptero e tiros. Os adolescentes correram para se abrigar na casa e viram os policiais chegarem pelas entradas da frente e dos fundos e atirarem. João Pedro foi atingido e caiu. A adolescente relatou, também, que viu um homem, usando touca e colete, pular o muro.

A segunda testemunha a ser ouvida foi um pedreiro, que trabalhava em um terreno da região. Ele relatou que, por volta das 14h, viu pelo menos três helicópteros e ouviu tiros. O homem mostrou o instrumento de trabalho aos policiais e seguiu andando, com as mãos na cabeça, em direção à casa do irmão, que fica em frente à residência em que João Pedro foi morto. Lá, trancou-se no banheiro, assustado com os tiros.

Mãe do menino, a professora Rafaela Coutinho fez questão de acompanhar todos os relatos. “São momentos dolorosos, mas nós esperamos a verdade, e a verdade é uma só: meu filho está morto e alguém precisa ser punido”, frisou Coutinho.

Defesa

A pedido da defesa, outras seis testemunhas, policiais federais, serão ouvidos por carta precatória.

Os três policiais envolvidos na ação alegam que perseguiam traficantes, mas, após realizar a reconstrução do crime, em realidade virtual, o Ministério Público concluiu que o tiro que matou João Pedro saiu da arma de um dos policiais.

De acordo com as investigações, a cena do crime foi adulterada pelos réus para criar vestígios de um confronto com criminosos, o que – segundo o que foi investigado até o momento – não aconteceu.

Os policiais são acusados de homicídio duplamente qualificado – por motivo torpe e fútil – e estão respondendo ao processo em liberdade.

Para se ouvir mais testemunhas, outras audiências serão agendadas.