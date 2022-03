Justiça nega liberdade a militar acusado de matar vizinho

A Justiça rejeitou pedido de liberdade ao militar da Marinha Aurélio Alves Bezerra, acusado de matar o vizinho em um condomínio no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. Em despacho, a juíza Juliana Grillo El-jaick cita ameaças recebidas pela esposa da vítima entre os motivos para negar a soltura do suspeito.

Aurélio está preso desde a manhã do dia 3 de fevereiro deste ano. Na noite anterior, ele teria assassinado a tiros o repositor de supermercado Durval Teófilo Filho, de 38 anos. Segundo a decisão da magistrada, que é titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, a manutenção da prisão se faz necessária para auxiliar a produção de provas.

“Diante dos indícios já coletados, entendo se fazer necessária a completa produção de prova em sede judicial – notadamente a oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado – para eventual revisão da prisão cautelar decretada, em nome da garantia da ordem pública e da preservação da integridade física e psicológica daqueles que deporão em Juízo, além da garantia da aplicação da lei penal”, diz trecho da decisão.

A juíza também citou supostas ameaças que foram comunicadas pela viúva de Durval, Luziane Teófilo, à Polícia Civil. Segundo a denúncia, as intimidações aconteceram no condomínio onde aconteceu o crime. Desse modo, a magistrada entendeu que o fato colabora para “incrementar” a necessidade da manutenção da prisão preventiva do suspeito.

Durval (esq.) foi morto na porta do condomínio onde morava; Aurélio (dir.) foi preso suspeito pelo crime

“Cabe destacar que a viúva da vítima, ora assistente à acusação, formalizou, junto à autoridade policial, a notícia de que teria sido ameaçada nas dependências do condomínio onde se deram os fatos, circunstância a incrementar a necessidade de segregação cautelar do acusado, já fundamentada”, complementa a magistrada.

O crime

O crime ocorreu no fim da noite de 2 de fevereiro no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O repositor de supermercado Durval Teófilo Filho, que morava no mesmo condomínio do sargento, foi atingido por três tiros quando abria sua mochila para pegar a chave do portão. O sargento Aurélio Alves Bezerra, que aguardava a abertura do portão dentro de um Celta preto, fez os disparos de dentro do carro. Ele alegou à polícia que atirou por achar que seria assaltado.

O suspeito foi denunciado por homicídio duplamente qualificado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A acusação foi encaminhada para a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, por meio da 2ª Promotoria de Justiça. 1º sargento da Marinha, Aurélio foi denunciado porque cometeu crime por motivo torpe e sem dar chance de defesa à vítima.