Justiça nega liberdade a acusado de torturar enteado

Foi negado habeas corpus para o lutador Victor Arthur Pinho Possobom, de 32 anos, acusado de torturar o enteado de quatro anos num condomínio em Icaraí, Zona Sul de Niterói. O acusado cumpre prisão preventiva pelo crime e também é suspeito de agredir a ex-companheira e a mãe.

A decisão pela negativa foi proferida pelo desembargador Luiz Marcio Victor Alves Pereira, da 4ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro. No entanto, não foi possível obter maiores detalhes sobre a decisão porque o processo tramita em segredo de justiça.

A reportagem procurou Sérgio Ricardo de Figueiredo Menezes, defensor de Victor Possobom. Ele afirmou que irá recorrer da decisão do desembargador, sobre a qual afirmou ter sido baseada no “clamor popular”, e disse que irá levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“O que sustenta o indeferimento é o clamor social. A gente vai recorrer, até porque o desembargador expôs que não houve a finalização da instrução, só que já houve. Estamos em fase de alegações finais. Vamos levar ao STJ para que ele resposta em liberdade”, disse.

Réu por tortura

Victor Possobom é réu por crime de tortura, na 1ª Vara Criminal de Niterói. No dia 3 de novembro, foi realizada a primeira audiência de instrução do caso.

Na ocasião, ficou definido que o acusado irá aguardar preso por sua sentença. Além do inquérito sobre as agressões à criança, a Polícia Civil do Rio já tinha aberto mais cinco outros inquéritos contra o lutador, nos quais ele foi denunciado por agredir a própria mãe e namoradas.

Um pedido de prisão, feito pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói, se refere à violência psicológica contra a chefe de cozinha Jéssica Jordão, ex-companheira do menino Victor e mãe da criança, que também afirma ter sido agredida por ele.