Justiça nega liberdade a acusado de feminicídio no Plaza

A Justiça negou pedido de soltura feito pela defesa de Matheus dos Santos da Silva, acusado de cometer feminicídio no Plaza Shopping, no dia 2 de junho de 2021. O acusado foi preso em flagrante momentos após o crime e desde então está detido, depois de a prisão ser convertida para preventiva.

Em sua decisão, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, afirmou que “não houve qualquer alteração da situação fática, permanecendo íntegros e inalterados os motivos que justificaram a decretação da custódia cautelar”.

Desse modo, a magistrada manteve a prisão preventiva. O julgamento de Matheus chegou a ser marcado para o mês de dezembro do ano passado, mas foi suspenso após a defesa conseguir entrar com incidente de insanidade mental do acusado. Procurada, a defesa de Matheus não se manifestou até o fechamento deste texto.

A jovem Vitórya Melissa Mota, de 22 anos, morreu após ser esfaqueada, na praça de alimentação do Plaza Shopping, no começo da tarde de 2 de junho de 2021. O autor do crime, Matheus, foi preso em flagrante por policiais civis da 76ª DP (Niterói), que almoçavam no local. A jovem foi socorrida ainda com vida, mas morreu no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) no Fonseca, Zona Norte da cidade.