Justiça marca primeira audiência sobre acidente na Região Oceânica

Está marcada a data da primeira audiência judicial sobre o acidente que matou três jovens na Região Oceânica, em abril de 2021. Serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa. O motorista, Leonardo Moraes da Silva Pagani, que responde por homicídio culposo, teve a habilitação para dirigir suspensa.

De acordo com decisão da juíza Fernanda Magalhães Freitas Patuzzo, titular da 1ª Vara Criminal de Niterói, a audiência será realizada no dia 15 de junho de 2022, às 13h30min. Dessa forma, Leonardo foi intimado a comparecer, assim como as testemunhas. É importante salientar que o réu responde ao crime em liberdade.

“No mais, designo o dia 15/06/2022 às 13:30h, para realização de AIJ. Intime-se o réu. Requisitem-se/Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes. Caso as testemunhas residam em outras Comarcas, expeça-se Carta Precatória para oitiva das mesmas no Juízo Deprecado. MP e Defesa”, diz a decisão.

Além disso, quase nove meses após o acidente, a Justiça suspendeu a habilitação de Leonardo para dirigir. De acordo com investigação da Polícia Civil, conduzida pela 81ª DP (Itaipu), o réu estava dirigindo sob efeito de álcool. Imagens registradas em vídeo pelas vítimas, momentos antes da capotagem, mostram o automóvel trafegando a 115 km/h.

“Assim, como forma de garantia da ordem pública, SUSPENDO, cautelarmente, a permissão ou a habilitação do acusado Leonardo Moraes da Silva Pagani, para dirigir veículo automotor. Oficie-se ao DETRAN/RJ e ao CONTRAN comunicando a presente e solicitando o recolhimento da CNH do réu”, afirmou a magistrada.

Por fim, a juíza esclarece que não existem empecilhos que impeçam o prosseguimento da ação e ratifica o recebimento da denúncia contra Leonardo.

“As questões suscitadas pela defesa do acusado Leonardo, em sua resposta à acusação acostada às fls. 145/152, se referem ao mérito e serão apreciadas no momento processual oportuno, não havendo, no presente momento, óbice para o prosseguimento do feito, uma vez que inexistem quaisquer indicativos que permitam inferir a existência de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, sendo certo, ainda, que foram obedecidos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP. Assim, ratifico o recebimento da Denúncia”, conclui a magistrada.

Em nota, a defesa de Leonardo, representada pelo advogado David Patrício, encaminhou o seguinte posicionamento: “Sobre a suspensão da habilitação não achamos que é uma medida desnecessariamente gravosa, tanto que em momento algum seja no processo ou fora, nos mostramos desfavoráveis ou buscamos recorrer. No tocante à marcação da audiência seguiremos cumprindo as pautas designadas pelo Juízo competente.”

Recordando

Um gravíssimo e violento acidente de carro, no final da noite de 8 de abril, por volta das 23h30min, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no trecho da descida da serra que dá acesso à Região Oceânica no Cafubá, em Piratininga, resultou na morte instantânea três deles.

Emmily de Souza Miranda, de 20 anos; Gabriel Palmieri da Costa Gonçalves, de 19 anos; e Roberta da Costa Miranda Ribeiro, de 17 (que era namorada de Raphael) estavam no automóvel, modelo Chevrolet Onix, que acabou destruído após capotagens múltiplas. A violência do impacto foi tamanha que as vítimas tiveram seus corpos arremessados para fora do veículo. O quinto ocupante, Raphael Dudjak Eres Guerreiro, de 18 anos, sobreviveu após ter ferimentos leves.