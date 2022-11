Justiça marca audiência de Victor Possobom

Destinada para ouvir testemunhas e partes do processo, para colher provas, a audiência de instrução e julgamento de Victor Arthur Possobom, de 32 anos, preso após agredir e torturar o enteado de apenas 4 anos, em setembro, foi marcada pela 1ª Vara Criminal de Niterói na quinta-feira (3). A data do julgamento ainda não foi marcada.

Possobom teve a prisão preventiva pelo crime de tortura contra o enteado decretada no dia 16 de setembro pela juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine, em exercício na 1º Vara Criminal de Niterói, e mantida pelo juiz Antonio Luiz de Fonsêca Lucchese, em audiência de custódia realizada dois dias depois, em Benfica.

Ainda no fim da noite do dia 16 de setembro, o acusado foi localizado pela Polícia Militar e levado à 77ª DP (Icaraí). O processo tramita em segredo de Justiça Já no dia 17, o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) expediu mais um mandado de prisão contra Possobom por violência psicológica contra a ex-mulher e mãe do menino agredido, Jéssica Jordão Carvalho. O inquérito foi concluído pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói (Deam).